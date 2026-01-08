Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте - 08.01.2026, ПРАЙМ
Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте
2026-01-08T06:51+0300
2026-01-08T06:53+0300
ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. США не выживут без России в глобальном конфликте, убежден американский журналист Такер Карлсон. "Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин - наш враг, если Россия - наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте", - заявил Карлсон в видео, опубликованном на его странице в Х. Он же ранее заявлял, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США, объясняя это в том числе тем, что Россия является самой большой страной в мире и обладает огромными запасами полезных ископаемых и энергетических ресурсов.
06:51 08.01.2026 (обновлено: 06:53 08.01.2026)
 
Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте

Такер Карлсон: США не выживут без России в глобальном конфликте

ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. США не выживут без России в глобальном конфликте, убежден американский журналист Такер Карлсон.
"Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин - наш враг, если Россия - наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте", - заявил Карлсон в видео, опубликованном на его странице в Х.
Он же ранее заявлял, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США, объясняя это в том числе тем, что Россия является самой большой страной в мире и обладает огромными запасами полезных ископаемых и энергетических ресурсов.
 
Заголовок открываемого материала