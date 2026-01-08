https://1prime.ru/20260108/karlson-866288102.html

Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте

Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте - 08.01.2026, ПРАЙМ

Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте

США не выживут без России в глобальном конфликте, убежден американский журналист Такер Карлсон. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T06:51+0300

2026-01-08T06:51+0300

2026-01-08T06:53+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

рф

такер карлсон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866288102.jpg?1767844403

ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. США не выживут без России в глобальном конфликте, убежден американский журналист Такер Карлсон. "Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин - наш враг, если Россия - наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте", - заявил Карлсон в видео, опубликованном на его странице в Х. Он же ранее заявлял, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США, объясняя это в том числе тем, что Россия является самой большой страной в мире и обладает огромными запасами полезных ископаемых и энергетических ресурсов.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, рф, такер карлсон