https://1prime.ru/20260108/karlson-866288102.html
Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте
Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте - 08.01.2026, ПРАЙМ
Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте
США не выживут без России в глобальном конфликте, убежден американский журналист Такер Карлсон. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T06:51+0300
2026-01-08T06:51+0300
2026-01-08T06:53+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866288102.jpg?1767844403
ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. США не выживут без России в глобальном конфликте, убежден американский журналист Такер Карлсон. "Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин - наш враг, если Россия - наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте", - заявил Карлсон в видео, опубликованном на его странице в Х. Он же ранее заявлял, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США, объясняя это в том числе тем, что Россия является самой большой страной в мире и обладает огромными запасами полезных ископаемых и энергетических ресурсов.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, рф, такер карлсон
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, Такер Карлсон
Карлсон заявил, что США не выживут без России в глобальном конфликте
Такер Карлсон: США не выживут без России в глобальном конфликте
ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. США не выживут без России в глобальном конфликте, убежден американский журналист Такер Карлсон.
"Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин - наш враг, если Россия - наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте", - заявил Карлсон в видео, опубликованном на его странице в Х.
Он же ранее заявлял, что Россия могла бы лучше всего подойти на роль самого близкого союзника США, объясняя это в том числе тем, что Россия является самой большой страной в мире и обладает огромными запасами полезных ископаемых и энергетических ресурсов.