Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Карлсон с претензией обратился к руководству США из-за России - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/karlson-866312991.html
Карлсон с претензией обратился к руководству США из-за России
Карлсон с претензией обратился к руководству США из-за России - 08.01.2026, ПРАЙМ
Карлсон с претензией обратился к руководству США из-за России
Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х призвал власти США к установлению союзнических отношений с Россией. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T22:20+0300
2026-01-08T22:20+0300
россия
мировая экономика
сша
москва
украина
такер карлсон
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х призвал власти США к установлению союзнических отношений с Россией. "Честно говоря, сложно переоценить заинтересованность Москвы в том, что происходит на востоке Украины. Если такая великая держава, как Россия, чувствует опасность на своих границах, она предпринимает действия для самозащиты. Сложно упрекнуть Путина в том, что он вмешивается в дела Киева. Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны", — сказал он. Карлсон также отметил, что возможному союзу с Москвой препятствуют определенные американские сенаторы, придерживающиеся неоконсервативных взглядов. По его мнению, они полагают, что могут каким-то образом контролировать Россию или стремятся вернуть ее под внешнее управление. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили способы регулирования украинского конфликта. Оба президента дали положительную оценку переговорам. По итогам саммита Путин отметил возможность достижения завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию.
https://1prime.ru/20260108/nato-866289113.html
сша
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_391155404f36cd22345b7809867a325a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, москва, украина, такер карлсон, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, УКРАИНА, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дональд Трамп
22:20 08.01.2026
 
Карлсон с претензией обратился к руководству США из-за России

Журналист Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Такер Карлсон. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х призвал власти США к установлению союзнических отношений с Россией.
"Честно говоря, сложно переоценить заинтересованность Москвы в том, что происходит на востоке Украины. Если такая великая держава, как Россия, чувствует опасность на своих границах, она предпринимает действия для самозащиты. Сложно упрекнуть Путина в том, что он вмешивается в дела Киева. Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны", — сказал он.
Карлсон также отметил, что возможному союзу с Москвой препятствуют определенные американские сенаторы, придерживающиеся неоконсервативных взглядов. По его мнению, они полагают, что могут каким-то образом контролировать Россию или стремятся вернуть ее под внешнее управление.
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили способы регулирования украинского конфликта. Оба президента дали положительную оценку переговорам. По итогам саммита Путин отметил возможность достижения завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию.
НАТО
"Смертоносная комбинация": в США резко высказались о России и НАТО
07:44
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАУКРАИНАТакер КарлсонВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала