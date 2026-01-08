https://1prime.ru/20260108/karlson-866312991.html

Карлсон с претензией обратился к руководству США из-за России

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х призвал власти США к установлению союзнических отношений с Россией. "Честно говоря, сложно переоценить заинтересованность Москвы в том, что происходит на востоке Украины. Если такая великая держава, как Россия, чувствует опасность на своих границах, она предпринимает действия для самозащиты. Сложно упрекнуть Путина в том, что он вмешивается в дела Киева. Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны", — сказал он. Карлсон также отметил, что возможному союзу с Москвой препятствуют определенные американские сенаторы, придерживающиеся неоконсервативных взглядов. По его мнению, они полагают, что могут каким-то образом контролировать Россию или стремятся вернуть ее под внешнее управление. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа на Аляске. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили способы регулирования украинского конфликта. Оба президента дали положительную оценку переговорам. По итогам саммита Путин отметил возможность достижения завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию.

2026

