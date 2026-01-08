https://1prime.ru/20260108/krasnodar-866291768.html

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

