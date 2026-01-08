Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения - 08.01.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
2026-01-08T09:09+0300
бизнес
россия
геленджик
краснодар
росавиация
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
геленджик
краснодар
бизнес, россия, геленджик, краснодар, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, КРАСНОДАР, Росавиация
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
