Шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути

Шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути - 08.01.2026, ПРАЙМ

Шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути

Шесть пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым и в города материковой части России, задерживаются в пути, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". | 08.01.2026

2026-01-08T11:06+0300

2026-01-08T11:06+0300

2026-01-08T11:06+0300

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым и в города материковой части России, задерживаются в пути, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "В пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия". Информация на 10.00 мск", - говорится в сообщении. Так, в направлении Крыма на полчаса задерживается один поезд №092М Москва - Севастополь, отправлением 6 января. По данным компании, из Крыма с задержками следуют пять составов, в том числе №328С Симферополь - Кисловодск, отправлением 7 января, который задерживается на 5,5 часов, и №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 7 января, который задерживается на шесть часов. Также на шесть часов задерживается состав №092С Севастополь - Москва, отправлением 7 января. На четыре часа задерживаются два поезда отправлением 8 января: №098С Симферополь - Москва и №076С Симферополь - Омск. Причины задержки перевозчик не уточняет. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой", - отметили в компании.

