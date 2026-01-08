Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:06 08.01.2026
 
Шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути

"Гранд Сервис Экспресс": шесть пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажиры садятся в поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на станции Придача (Воронеж-Южный)
Пассажиры садятся в поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на станции Придача (Воронеж-Южный) - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Пассажиры садятся в поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на станции Придача (Воронеж-Южный). Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым и в города материковой части России, задерживаются в пути, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия". Информация на 10.00 мск", - говорится в сообщении.
Так, в направлении Крыма на полчаса задерживается один поезд №092М Москва - Севастополь, отправлением 6 января.
По данным компании, из Крыма с задержками следуют пять составов, в том числе №328С Симферополь - Кисловодск, отправлением 7 января, который задерживается на 5,5 часов, и №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 7 января, который задерживается на шесть часов.
Также на шесть часов задерживается состав №092С Севастополь - Москва, отправлением 7 января. На четыре часа задерживаются два поезда отправлением 8 января: №098С Симферополь - Москва и №076С Симферополь - Омск.
Причины задержки перевозчик не уточняет.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой", - отметили в компании.
