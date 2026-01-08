Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Только каждый десятый победитель новогодней лотереи обратился за выигрышем - 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Лишь каждый десятый победитель новогодней лотереи "Русского лото" с призом от 1 миллиона рублей обратился за выигрышем в первую неделю после розыгрыша, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей "Столото". "За первую неделю января только 10 из 102 победителей с призом свыше 1 миллиона рублей оформили выигрыши. Одними из первых свои выигрыши приехали оформить победители из Москвы и Московской области, а также Татарстана, Удмуртии, Кировской и Саратовской областей", - рассказали в компании. При этом четверо мультимиллионеров, трое из которых получили по 333 миллиона рублей, а один – 100 миллионов, свои выигрыши пока не оформили. Чаще всего победители не сразу обращаются за призом, поскольку долго выбирают способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договариваются на работе и планируют удобные дни для приезда в лотерейный центр в Москве. Среди распространенных ответов также есть случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах. Большинство победителей новогодней лотереи оформляют свои выигрыши в течение первого месяца после розыгрыша, например, в 2025 году в январе призы забрали 58 из 90 лотерейных миллионеров. В "Столото" отметили, что все невостребованные выигрыши по истечении установленного законодательством срока – 3,5 года с даты проведения тиража - будут перечислены в бюджет Российской Федерации.
08:15 08.01.2026
 
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Лишь каждый десятый победитель новогодней лотереи "Русского лото" с призом от 1 миллиона рублей обратился за выигрышем в первую неделю после розыгрыша, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей "Столото".
"За первую неделю января только 10 из 102 победителей с призом свыше 1 миллиона рублей оформили выигрыши. Одними из первых свои выигрыши приехали оформить победители из Москвы и Московской области, а также Татарстана, Удмуртии, Кировской и Саратовской областей", - рассказали в компании.
При этом четверо мультимиллионеров, трое из которых получили по 333 миллиона рублей, а один – 100 миллионов, свои выигрыши пока не оформили.
Чаще всего победители не сразу обращаются за призом, поскольку долго выбирают способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договариваются на работе и планируют удобные дни для приезда в лотерейный центр в Москве. Среди распространенных ответов также есть случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах.
Большинство победителей новогодней лотереи оформляют свои выигрыши в течение первого месяца после розыгрыша, например, в 2025 году в январе призы забрали 58 из 90 лотерейных миллионеров.
В "Столото" отметили, что все невостребованные выигрыши по истечении установленного законодательством срока – 3,5 года с даты проведения тиража - будут перечислены в бюджет Российской Федерации.
Заголовок открываемого материала