Макрон призвал не противопоставлять БРИКС и G7 - 08.01.2026
Макрон призвал не противопоставлять БРИКС и G7
Макрон призвал не противопоставлять БРИКС и G7
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал не допускать превращения БРИКС и "Группы семи" (G7) в структуры, направленные друг против друга. | 08.01.2026, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал не допускать превращения БРИКС и "Группы семи" (G7) в структуры, направленные друг против друга. "Приоритет, одновременно с устранением глобальных дисбалансов в G7, (заключается в том, чтобы - ред.) сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации мира и не превращать G7 в антикитайский клуб или клуб раскола мира, или клуб анти-БРИКС, и не позволить БРИКС стать клубом анти-G7", - сказал в своем ежегодном выступлении перед французскими послами Макрон, трансляцию слов которого вел Елисейский дворец на своей странице в социальной сети X. Французский лидер подчеркнул, что в случае, если бы эти две структуры оказались бы противопоставлены друг другу, то такая ситуация была бы наихудшим сценарием развития событий. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. В январе прошлого года правительство Бразилии, которая тогда председательствовала в БРИКС, заявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
1920
1080
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5ce8ae8a3c8bbfb92a222534e038d74.jpg
19:59 08.01.2026
 
Макрон призвал не противопоставлять БРИКС и G7

Макрон призвал избежать противопоставления БРИКС и G7

ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал не допускать превращения БРИКС и "Группы семи" (G7) в структуры, направленные друг против друга.
"Приоритет, одновременно с устранением глобальных дисбалансов в G7, (заключается в том, чтобы - ред.) сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации мира и не превращать G7 в антикитайский клуб или клуб раскола мира, или клуб анти-БРИКС, и не позволить БРИКС стать клубом анти-G7", - сказал в своем ежегодном выступлении перед французскими послами Макрон, трансляцию слов которого вел Елисейский дворец на своей странице в социальной сети X.
Французский лидер подчеркнул, что в случае, если бы эти две структуры оказались бы противопоставлены друг другу, то такая ситуация была бы наихудшим сценарием развития событий.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. В январе прошлого года правительство Бразилии, которая тогда председательствовала в БРИКС, заявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
