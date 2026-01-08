Макрон призвал не противопоставлять БРИКС и G7

https://1prime.ru/20260108/makron-866309116.html

ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал не допускать превращения БРИКС и "Группы семи" (G7) в структуры, направленные друг против друга. "Приоритет, одновременно с устранением глобальных дисбалансов в G7, (заключается в том, чтобы - ред.) сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации мира и не превращать G7 в антикитайский клуб или клуб раскола мира, или клуб анти-БРИКС, и не позволить БРИКС стать клубом анти-G7", - сказал в своем ежегодном выступлении перед французскими послами Макрон, трансляцию слов которого вел Елисейский дворец на своей странице в социальной сети X. Французский лидер подчеркнул, что в случае, если бы эти две структуры оказались бы противопоставлены друг другу, то такая ситуация была бы наихудшим сценарием развития событий. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. В январе прошлого года правительство Бразилии, которая тогда председательствовала в БРИКС, заявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.

