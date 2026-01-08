https://1prime.ru/20260108/manturov-866301868.html

Мантуров рассказал о балансе спроса и предложения по энергооборудованию

2026-01-08T15:08+0300

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Баланс спроса и предложения по энергооборудованию в России до 2030 года, а также примерная потребность рынка до 2036 и 2042 годов утверждены Минпромторгом и Минэнерго РФ, рассказал журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Баланс спроса и предложения до 2030 г., примерная потребность рынка до 2036 г. и 2042 г. утверждены Минпромторгом и Минэнерго России. И потребность в паровых и газовых турбинах на этот период в полном объёме обеспечивается имеющимися производственными возможностями отечественных заводов, а по производству генераторов часть мощностей сегодня недозагружены", - отметил Мантуров.

