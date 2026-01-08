https://1prime.ru/20260108/manturov-866301994.html

Мантуров: производители в России закроют спрос на генерирующее оборудование

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российские производители основного генерирующего оборудования способны закрыть весь имеющийся спрос, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Принимая во внимание планы по развитию основных площадок, можно говорить о том, что отечественные производители основного генерирующего оборудования способны закрыть весь имеющийся спрос", - сказал Мантуров. Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом. В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения. По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.

