Мантуров рассказал о проекте дорожной карты по национальной модели торговли
Мантуров рассказал о проекте дорожной карты по национальной модели торговли - 08.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о проекте дорожной карты по национальной модели торговли
Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T15:14+0300
2026-01-08T15:21+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. &quot;На основе данных принципов подготовлен проект &quot;дорожной карты&quot; по формированию национальной модели торговли. У нас очень диверсифицированная торговая отрасль, с разными форматами, большим количеством субъектов. Поэтому, конечно, должно завершиться всестороннее обсуждение проекта ведомствами и отраслью, после чего уже рассмотрим его на площадке правительства – и тогда уже более предметно можно будет говорить о параметрах модели&quot;, - сказал Мантуров.В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли. Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября 2025 года проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.
россия, рф, денис мантуров, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, минфин
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг, Минфин
15:14 08.01.2026 (обновлено: 15:21 08.01.2026)
 
Мантуров рассказал о проекте дорожной карты по национальной модели торговли

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"На основе данных принципов подготовлен проект "дорожной карты" по формированию национальной модели торговли. У нас очень диверсифицированная торговая отрасль, с разными форматами, большим количеством субъектов. Поэтому, конечно, должно завершиться всестороннее обсуждение проекта ведомствами и отраслью, после чего уже рассмотрим его на площадке правительства – и тогда уже более предметно можно будет говорить о параметрах модели", - сказал Мантуров.

В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли.
Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября 2025 года проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.
Мантуров рассказал о балансе спроса и предложения по энергооборудованию
