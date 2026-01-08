https://1prime.ru/20260108/manturov-866302144.html

Мантуров рассказал о проекте дорожной карты по национальной модели торговли

Мантуров рассказал о проекте дорожной карты по национальной модели торговли - 08.01.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о проекте дорожной карты по национальной модели торговли

Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 08.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На основе данных принципов подготовлен проект "дорожной карты" по формированию национальной модели торговли. У нас очень диверсифицированная торговая отрасль, с разными форматами, большим количеством субъектов. Поэтому, конечно, должно завершиться всестороннее обсуждение проекта ведомствами и отраслью, после чего уже рассмотрим его на площадке правительства – и тогда уже более предметно можно будет говорить о параметрах модели", - сказал Мантуров.В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли. Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября 2025 года проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.

