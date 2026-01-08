Мантуров рассказал о планах по инвестициям в развитие электроэнергетики

https://1prime.ru/20260108/manturov-866302415.html
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в развитие производства энергетического оборудования в России в ближайшие годы планируется от 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Помимо этого, по нашим оценкам в ближайшие годы планируется инвестировать в развитие отрасли от 50 до 100 млрд рублей", — сказал Мантуров о развитии производства генерирующего оборудования в России.
Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом.
В декабре вице-премьер РФ Александр Новак
сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения.
По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.
