Мантуров рассказал о планах по инвестициям в развитие электроэнергетики

2026-01-08T15:18+0300

2026-01-08T15:18+0300

2026-01-08T15:20+0300

промышленность

россия

рф

денис мантуров

александр новак

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в развитие производства энергетического оборудования в России в ближайшие годы планируется от 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Помимо этого, по нашим оценкам в ближайшие годы планируется инвестировать в развитие отрасли от 50 до 100 млрд рублей", — сказал Мантуров о развитии производства генерирующего оборудования в России.Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом. В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения. По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.

рф

2026

