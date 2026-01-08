ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров

https://1prime.ru/20260108/manturov-866302565.html

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство РФ в курсе его результатов, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Коллеги из ФАС постоянно ведут мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держат нас в курсе его результатов. Пока они говорят о том, что динамика цен у всех предприятий последние годы коррелируется с ростом полной себестоимости продукции", - сказал Мантуров.Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом. В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения. По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.

