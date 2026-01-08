https://1prime.ru/20260108/manturov-866302565.html
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров - 08.01.2026, ПРАЙМ
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство РФ в курсе его... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T15:20+0300
2026-01-08T15:20+0300
2026-01-08T15:20+0300
россия
рф
денис мантуров
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство РФ в курсе его результатов, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Коллеги из ФАС постоянно ведут мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держат нас в курсе его результатов. Пока они говорят о том, что динамика цен у всех предприятий последние годы коррелируется с ростом полной себестоимости продукции", - сказал Мантуров.Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом. В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения. По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.
https://1prime.ru/20260108/manturov-866302415.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, денис мантуров, александр новак
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Александр Новак
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров
Мантуров: ФАС постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство РФ в курсе его результатов, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Коллеги из ФАС постоянно ведут мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держат нас в курсе его результатов. Пока они говорят о том, что динамика цен у всех предприятий последние годы коррелируется с ростом полной себестоимости продукции", - сказал Мантуров.
Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом.
В декабре вице-премьер РФ Александр Новак
сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения.
По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.
Мантуров рассказал о планах по инвестициям в развитие электроэнергетики