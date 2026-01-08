Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/manturov-866302565.html
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров - 08.01.2026, ПРАЙМ
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство РФ в курсе его... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T15:20+0300
2026-01-08T15:20+0300
россия
рф
денис мантуров
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство РФ в курсе его результатов, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. &quot;Коллеги из ФАС постоянно ведут мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держат нас в курсе его результатов. Пока они говорят о том, что динамика цен у всех предприятий последние годы коррелируется с ростом полной себестоимости продукции&quot;, - сказал Мантуров.Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом. В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения. По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.
https://1prime.ru/20260108/manturov-866302415.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, денис мантуров, александр новак
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Александр Новак
15:20 08.01.2026
 
ФАС постоянно ведет мониторинг цен на энергооборудование, заявил Мантуров

Мантуров: ФАС постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство РФ в курсе его результатов, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Коллеги из ФАС постоянно ведут мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держат нас в курсе его результатов. Пока они говорят о том, что динамика цен у всех предприятий последние годы коррелируется с ростом полной себестоимости продукции", - сказал Мантуров.

Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом.
В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения.
По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Мантуров рассказал о планах по инвестициям в развитие электроэнергетики
15:18
 
РОССИЯРФДенис МантуровАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала