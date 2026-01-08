Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли - 08.01.2026
https://1prime.ru/20260108/manturov-866302773.html
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли - 08.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли
Актуализация регулирования розничной торговли в условиях развития платформенной экономики является главной задачей новой национальной модели торговли в России,... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T15:25+0300
2026-01-08T15:25+0300
россия
рф
денис мантуров
владимир путин
антон алиханов
минпромторг
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Актуализация регулирования розничной торговли в условиях развития платформенной экономики является главной задачей новой национальной модели торговли в России, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее в четверг он сообщил, что проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен. Проработка создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики, выполняется по поручению президента России Владимира Путина по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума. "Работаем над выполнением соответствующего поручения президента. Главная задача – актуализировать регулирование розничной торговли в условиях развития платформенной экономики, устранить дисбалансы и восполнить правовые пробелы", - сказал Мантуров.Он отметил, что новая модель должна выровнять конкурентные условия между торговыми сетями и онлайн-торговлей, сохранить и развить потребительскую кооперацию. Кроме того, нацмодель создаст условия для развития розничных рынков и ярмарок, продвижения товаров российских производителей. В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли, представить предложения по данному направлению планировалось до конца 2025 года.
рф
россия, рф, денис мантуров, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, минфин
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Владимир Путин, Антон Алиханов, Минпромторг, Минфин
15:25 08.01.2026
 
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли

Мантуров назвал актуализацию регулирования розничной торговли главной задачей нацмодели

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Актуализация регулирования розничной торговли в условиях развития платформенной экономики является главной задачей новой национальной модели торговли в России, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Ранее в четверг он сообщил, что проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен. Проработка создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики, выполняется по поручению президента России Владимира Путина по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума.
"Работаем над выполнением соответствующего поручения президента. Главная задача – актуализировать регулирование розничной торговли в условиях развития платформенной экономики, устранить дисбалансы и восполнить правовые пробелы", - сказал Мантуров.

Он отметил, что новая модель должна выровнять конкурентные условия между торговыми сетями и онлайн-торговлей, сохранить и развить потребительскую кооперацию. Кроме того, нацмодель создаст условия для развития розничных рынков и ярмарок, продвижения товаров российских производителей.
В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли, представить предложения по данному направлению планировалось до конца 2025 года.
РОССИЯРФДенис МантуровВладимир ПутинАнтон АлихановМинпромторгМинфин
 
 
