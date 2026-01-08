https://1prime.ru/20260108/manturov-866304791.html
Мантуров назвал механизмы по снижению цены на электрооборудование
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сдерживать цены на российское энергетическое оборудование можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Сдерживать цены можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений. Реализация этого подхода позволит снизить затраты и сократить сроки строительства новых генерирующих объектов", - сказал Мантуров. Он отметил важность обеспечения российских производителей энергетического оборудования долгосрочным отраслевым заказом. Это позволит заводам осуществлять длительное планирование, обеспечит ритмичную загрузку предприятий по всей цепочке кооперации. Кроме того, имея понятный горизонт планирования, предприятия смогут выстроить работу по изготовлению основных изделий и комплектующих в резерв.
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сдерживать цены на российское энергетическое оборудование можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сдерживать цены можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений. Реализация этого подхода позволит снизить затраты и сократить сроки строительства новых генерирующих объектов", - сказал Мантуров
.
Он отметил важность обеспечения российских производителей энергетического оборудования долгосрочным отраслевым заказом. Это позволит заводам осуществлять длительное планирование, обеспечит ритмичную загрузку предприятий по всей цепочке кооперации. Кроме того, имея понятный горизонт планирования, предприятия смогут выстроить работу по изготовлению основных изделий и комплектующих в резерв.
