Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров назвал механизмы по снижению цены на электрооборудование - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260108/manturov-866304791.html
Мантуров назвал механизмы по снижению цены на электрооборудование
Мантуров назвал механизмы по снижению цены на электрооборудование - 08.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров назвал механизмы по снижению цены на электрооборудование
Сдерживать цены на российское энергетическое оборудование можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T16:47+0300
2026-01-08T16:47+0300
экономика
бизнес
россия
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6c9265a911383502a0da4d928f0de08.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сдерживать цены на российское энергетическое оборудование можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Сдерживать цены можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений. Реализация этого подхода позволит снизить затраты и сократить сроки строительства новых генерирующих объектов", - сказал Мантуров. Он отметил важность обеспечения российских производителей энергетического оборудования долгосрочным отраслевым заказом. Это позволит заводам осуществлять длительное планирование, обеспечит ритмичную загрузку предприятий по всей цепочке кооперации. Кроме того, имея понятный горизонт планирования, предприятия смогут выстроить работу по изготовлению основных изделий и комплектующих в резерв.
https://1prime.ru/20260108/manturov-866302773.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4ae1e6db46d72a98d2b821adf3be04c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, денис мантуров
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров
16:47 08.01.2026
 
Мантуров назвал механизмы по снижению цены на электрооборудование

Мантуров назвал механизмы, за счет которых можно сдерживать цены на электрооборудование

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сдерживать цены на российское энергетическое оборудование можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сдерживать цены можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений. Реализация этого подхода позволит снизить затраты и сократить сроки строительства новых генерирующих объектов", - сказал Мантуров.
Он отметил важность обеспечения российских производителей энергетического оборудования долгосрочным отраслевым заказом. Это позволит заводам осуществлять длительное планирование, обеспечит ритмичную загрузку предприятий по всей цепочке кооперации. Кроме того, имея понятный горизонт планирования, предприятия смогут выстроить работу по изготовлению основных изделий и комплектующих в резерв.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли
15:25
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала