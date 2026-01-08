Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС в октябре 2025 года импортировал американской меди на рекордную сумму - 08.01.2026, ПРАЙМ
ЕС в октябре 2025 года импортировал американской меди на рекордную сумму
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года экспортировали в ЕС меди и изделий из нее на рекордные 184 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. США увеличивают поставки такой продукции на европейский рынок уже четвертый месяц подряд: по сравнению с сентябрем объемы в денежном выражении подросли еще на 9,5%. В целом на Европу в середине осени 2025 года пришлось 16% американского медного экспорта. При этом, страна увеличила поставки на зарубежные рынки на 2% по сравнению с сентябрем - до 1,121 миллиарда долларов.
мировая экономика, промышленность, сша, европа, ес
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США, ЕВРОПА, ЕС
22:58 08.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРозлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года экспортировали в ЕС меди и изделий из нее на рекордные 184 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
США увеличивают поставки такой продукции на европейский рынок уже четвертый месяц подряд: по сравнению с сентябрем объемы в денежном выражении подросли еще на 9,5%.
В целом на Европу в середине осени 2025 года пришлось 16% американского медного экспорта. При этом, страна увеличила поставки на зарубежные рынки на 2% по сравнению с сентябрем - до 1,121 миллиарда долларов.
Слитки золота на транспортной ленте - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Золото растет на фоне публикации данных из США
21:53
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьСШАЕВРОПАЕС
 
 
