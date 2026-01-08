https://1prime.ru/20260108/med-866313133.html
ЕС в октябре 2025 года импортировал американской меди на рекордную сумму
ЕС в октябре 2025 года импортировал американской меди на рекордную сумму
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года экспортировали в ЕС меди и изделий из нее на рекордные 184 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. США увеличивают поставки такой продукции на европейский рынок уже четвертый месяц подряд: по сравнению с сентябрем объемы в денежном выражении подросли еще на 9,5%. В целом на Европу в середине осени 2025 года пришлось 16% американского медного экспорта. При этом, страна увеличила поставки на зарубежные рынки на 2% по сравнению с сентябрем - до 1,121 миллиарда долларов.
