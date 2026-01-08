https://1prime.ru/20260108/mer-866312560.html
На Украине сделали громкое заявление после российских ударов
На Украине сделали громкое заявление после российских ударов - 08.01.2026, ПРАЙМ
На Украине сделали громкое заявление после российских ударов
В Днепропетровске сложилась крайне тяжелая ситуация из-за полного отключения электричества, сообщил городской глава Борис Филатов. | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Днепропетровске сложилась крайне тяжелая ситуация из-за полного отключения электричества, сообщил городской глава Борис Филатов. "Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня", — отметил он в Telegram-канале. По заявлениям Филатова, левый берег города поддерживается в работе исключительно за счет альтернативных источников энергии. Украинские СМИ в ночь на четверг сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В этом регионе приостановили функционирование всех ТЭЦ и подстанций. В ноябре Министерство энергетики Украины проинформировало, что в стране пострадали все ключевые тепловые и гидроэлектростанции. Это привело к значительному сокращению их возможностей по генерации электроэнергии, при том, что потребности населения остались прежними. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам, российские вооруженные силы систематически наносят удары по местам дислокации личного состава, технике и наемниках, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи.
На Украине сделали громкое заявление после российских ударов
Мэр Днепропетровска заявил о ЧС национального уровня после блэкаута