Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 08.01.2026, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 8 янв - ПРАЙМ. Формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Порядок действий (при формировании и развертывании многонациональных сил - ред.) должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение (о мире - ред.) с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию ведет телеканал Phoenix. План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
