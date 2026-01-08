Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20260108/merts-866304645.html
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц - 08.01.2026, ПРАЙМ
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T16:38+0300
2026-01-08T16:38+0300
вооружения
россия
мировая экономика
запад
фрг
украина
фридрих мерц
мария захарова
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_ed147109ec2b42ee43ffff37408eb24b.jpg
БЕРЛИН, 8 янв - ПРАЙМ. Формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Порядок действий (при формировании и развертывании многонациональных сил - ред.) должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение (о мире - ред.) с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию ведет телеканал Phoenix. План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260108/merts-866291383.html
запад
фрг
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1c39fba2cd49e91b5d720c389a388fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, фрг, украина, фридрих мерц, мария захарова, нато, мид рф
Вооружения, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, ФРГ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ
16:38 08.01.2026
 
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц

Мерц: присутствие сил Запада по гарантям Украине невозможно без согласия РФ

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 8 янв - ПРАЙМ. Формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Порядок действий (при формировании и развертывании многонациональных сил - ред.) должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение (о мире - ред.) с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию ведет телеканал Phoenix.
План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Угроза Мерца в адрес России поразила Запад
08:42
 
ВооруженияРОССИЯМировая экономикаЗАПАДФРГУКРАИНАФридрих МерцМария ЗахароваНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала