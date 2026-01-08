https://1prime.ru/20260108/merts-866308800.html

Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил Мерц

Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил Мерц - 08.01.2026, ПРАЙМ

Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил Мерц

Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T19:43+0300

2026-01-08T19:43+0300

2026-01-08T19:43+0300

экономика

мировая экономика

германия

европа

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

БЕРЛИН, 8 янв - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Мерц ранее в своем письме к партнерам по правящей коалиции Германии назвал критической ситуацию в немецкой экономике и предупредил, что наступивший год будет для Германии "очень сложным". "Экономическая ситуация в Германии по-прежнему вызывает тревогу", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию вёл телеканал Phoenix. По его словам, наиболее тяжелое положение складывается в "большей части (немецкой - ред.) промышленности". "Но это касается и большей части малого и среднего бизнеса, а также мелкого производства", - добавил Мерц. Неудовлетворительное состояние экономики негативно сказывается на немецком рынке труда, признал канцлер ФРГ. "Немецкий рынок труда находится в состоянии застоя. Он застрял в долгосрочной безработице", - описал ситуацию Мерц. В числе структурных проблем германской экономики канцлер упомянул слишком высокие, по его словам, налоги и затраты на электроэнергию, а также многочисленные бюрократические барьеры. "Затраты на рабочую силу по-прежнему также слишком высоки", - заметил канцлер. Мерц не стал говорить о конкретных предложениях по решению перечисленных им проблем, отметив, что эти вопросы еще только предстоит обсудить в рамках правящей коалиции. Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, складывается впервые с 2002-2003 годов.

https://1prime.ru/20260108/merts-866304645.html

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, европа, фридрих мерц