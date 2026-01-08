https://1prime.ru/20260108/mid-866301381.html
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права - 08.01.2026, ПРАЙМ
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права
Высадка военных США на "Маринеру" и его захват - грубейшее нарушение основополагающих принципов международного морского права, заявили в МИД РФ. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T14:57+0300
2026-01-08T14:57+0300
2026-01-08T14:57+0300
общество
россия
сша
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862052004_0:155:1317:896_1920x0_80_0_0_51a422d3f1cb022d6035e809ca625aa1.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Высадка военных США на "Маринеру" и его захват - грубейшее нарушение основополагающих принципов международного морского права, заявили в МИД РФ. "Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
https://1prime.ru/20260108/ssha-866284963.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862052004_0:31:1317:1019_1920x0_80_0_0_65c02905f2343b87ade1017f28329cae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сша, мид рф
Общество , РОССИЯ, США, МИД РФ
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права
МИД РФ назвал высадку военных США на "Маринеру" нарушением принципов морского права