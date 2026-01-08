https://1prime.ru/20260108/mid-866301381.html

МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права

2026-01-08T14:57+0300

общество

россия

сша

мид рф

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Высадка военных США на "Маринеру" и его захват - грубейшее нарушение основополагающих принципов международного морского права, заявили в МИД РФ. "Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

сша

общество , россия, сша, мид рф