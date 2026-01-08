Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права - 08.01.2026
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права - 08.01.2026, ПРАЙМ
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права
Высадка военных США на "Маринеру" и его захват - грубейшее нарушение основополагающих принципов международного морского права, заявили в МИД РФ. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T14:57+0300
2026-01-08T14:57+0300
общество
россия
сша
мид рф
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Высадка военных США на "Маринеру" и его захват - грубейшее нарушение основополагающих принципов международного морского права, заявили в МИД РФ. &quot;Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца&quot;, - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
сша
общество , россия, сша, мид рф
Общество , РОССИЯ, США, МИД РФ
14:57 08.01.2026
 
МИД России назвал захват США танкера "Маринера" нарушением морского права

МИД РФ назвал высадку военных США на "Маринеру" нарушением принципов морского права

Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Теличев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Высадка военных США на "Маринеру" и его захват - грубейшее нарушение основополагающих принципов международного морского права, заявили в МИД РФ.

"Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Танкер "Маринера" притворялся российским, заявил вице-президент США
01:20
 
ОбществоРОССИЯСШАМИД РФ
 
 
