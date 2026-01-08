https://1prime.ru/20260108/mishustin-866293554.html

Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ

Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ

МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца года создать в РФ единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением ИИ, говорится в сообщении кабмина. "В России будет создана единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением технологии искусственного интеллекта", - сказано в сообщении. Над её созданием будут работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство."Цифровая платформа обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления агропромышленным комплексом, а также будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций", - добавили в кабмине.Отмечается, что срок исполнения поручения – 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад в правительстве ожидают не позднее 1 июля 2026 года.

