Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ - 08.01.2026
Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ
Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ - 08.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца года создать в РФ единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением ИИ, | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:07+0300
2026-01-08T10:26+0300
россия
сельское хозяйство
рф
михаил мишустин
минсельхоз
минцифры
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
россия, сельское хозяйство, рф, михаил мишустин, минсельхоз, минцифры, минобрнауки
РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, Михаил Мишустин, Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки
10:07 08.01.2026 (обновлено: 10:26 08.01.2026)
 
Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ

Мишустин поручил до конца года создать единую цифровую платформу АПК с применением ИИ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца года создать в РФ единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением ИИ, говорится в сообщении кабмина.
"В России будет создана единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением технологии искусственного интеллекта", - сказано в сообщении.
Над её созданием будут работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство.
"Цифровая платформа обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления агропромышленным комплексом, а также будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций", - добавили в кабмине.
Отмечается, что срок исполнения поручения – 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад в правительстве ожидают не позднее 1 июля 2026 года.
РОССИЯ Сельское хозяйство РФ Михаил Мишустин Минсельхоз Минцифры Минобрнауки
 
 
