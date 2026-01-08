https://1prime.ru/20260108/mishustin-866293829.html
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке инноваций в АПК
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке инноваций в АПК
2026-01-08T10:11+0300
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 29 апреля подготовить предложения по господдержке проектов по внедрению инновационных разработок в агропромышленность, говорится в сообщении кабмина. "Внедрению инновационных решений и научных разработок в агропромышленном секторе посвящена ещё часть поручений. Так, Минсельхозу и Минфину поставлена задача вместе с Минобрнауки не позднее 29 апреля представить в правительство согласованные предложения о возможности приоритетного оказания государственной поддержки проектам, связанным с внедрением таких разработок", - сказано в сообщении.
