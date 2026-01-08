Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем - 08.01.2026
Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем
Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем - 08.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению российской технологической продукции агропромышленного комплекса | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:15+0300
2026-01-08T10:15+0300
сельское хозяйство
россия
москва
михаил мишустин
минсельхоз
минфин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/67/836406705_104:0:3594:1963_1920x0_80_0_0_fb7c5a8775ba3c59d85af3502152d093.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки, следует из поручений главы правительства по итогам стратегической сессии о развитии сектора. "Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра не позднее 29 июня обязаны представить инициативы по обеспечению эффективного продвижения российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки", - говорится в сообщении. Кроме того, Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропромышленной продукции. Также профильным ведомствам поручено проработать вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для перевозки продукции агропромышленного комплекса, учитывающих текущие объемные показатели производства. Также Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и РЭЦ к 2 июля должны направить в правительство согласованные предложения по мерам, необходимым для обеспечения продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на зарубежных электронных торговых площадках. "Минсельхоз не позднее 27 января должен направить в правительство доклад о состоянии и достаточности мер, направленных на обеспечение взаимодействия с дружественными странами в части развития агропродовольственного экспорта", - указали в пресс-службе кабмина.
москва
сельское хозяйство, россия, москва, михаил мишустин, минсельхоз, минфин, минпромторг
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Минсельхоз, Минфин, Минпромторг
10:15 08.01.2026
 
Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем

Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению АПК на зарубежные рынки

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки, следует из поручений главы правительства по итогам стратегической сессии о развитии сектора.
"Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра не позднее 29 июня обязаны представить инициативы по обеспечению эффективного продвижения российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке инноваций в АПК
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке инноваций в АПК
10:11
Кроме того, Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропромышленной продукции. Также профильным ведомствам поручено проработать вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для перевозки продукции агропромышленного комплекса, учитывающих текущие объемные показатели производства.
Также Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и РЭЦ к 2 июля должны направить в правительство согласованные предложения по мерам, необходимым для обеспечения продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на зарубежных электронных торговых площадках.
"Минсельхоз не позднее 27 января должен направить в правительство доклад о состоянии и достаточности мер, направленных на обеспечение взаимодействия с дружественными странами в части развития агропродовольственного экспорта", - указали в пресс-службе кабмина.
Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ
Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ
10:07
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМОСКВАМихаил МишустинМинсельхозМинфинМинпромторг
 
 
Заголовок открываемого материала