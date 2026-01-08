https://1prime.ru/20260108/mishustin-866294079.html

Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем

Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем - 08.01.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил подготовить продвижение продукции АПК за рубежем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению российской технологической продукции агропромышленного комплекса | 08.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки, следует из поручений главы правительства по итогам стратегической сессии о развитии сектора. "Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра не позднее 29 июня обязаны представить инициативы по обеспечению эффективного продвижения российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки", - говорится в сообщении. Кроме того, Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропромышленной продукции. Также профильным ведомствам поручено проработать вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для перевозки продукции агропромышленного комплекса, учитывающих текущие объемные показатели производства. Также Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и РЭЦ к 2 июля должны направить в правительство согласованные предложения по мерам, необходимым для обеспечения продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на зарубежных электронных торговых площадках. "Минсельхоз не позднее 27 января должен направить в правительство доклад о состоянии и достаточности мер, направленных на обеспечение взаимодействия с дружественными странами в части развития агропродовольственного экспорта", - указали в пресс-службе кабмина.

