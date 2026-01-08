https://1prime.ru/20260108/mishustin-866294470.html
Мишустин поручил рассмотреть финансирование новых разработок в АПК
08.01.2026
Мишустин поручил рассмотреть финансирование новых разработок в АПК
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность направить часть налога на прибыль компаний АПК, внедривших новые технологии, на новые... | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность направить часть налога на прибыль компаний АПК, внедривших новые технологии, на новые исследования разработчиков этих технологий, говорится в сообщении кабмина. "Минсельхозу, Минфину и Минобрнауки совместно с Минэкономразвития в срок до 18 мая поручено проработать возможность использования механизмов, при которых часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, направляется на финансирование разработчика указанных технологий для проведения новых исследований", - сказано в сообщении.
Мишустин поручил рассмотреть финансирование новых разработок в АПК
