https://1prime.ru/20260108/mishustin-866294470.html

Мишустин поручил рассмотреть финансирование новых разработок в АПК

Мишустин поручил рассмотреть финансирование новых разработок в АПК - 08.01.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил рассмотреть финансирование новых разработок в АПК

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность направить часть налога на прибыль компаний АПК, внедривших новые технологии, на новые... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T10:18+0300

2026-01-08T10:18+0300

2026-01-08T10:18+0300

россия

михаил мишустин

минсельхоз

минфин

минобрнауки

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866294317_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_ab3d208795b9029060f369b4edfe64b0.jpg

МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность направить часть налога на прибыль компаний АПК, внедривших новые технологии, на новые исследования разработчиков этих технологий, говорится в сообщении кабмина. "Минсельхозу, Минфину и Минобрнауки совместно с Минэкономразвития в срок до 18 мая поручено проработать возможность использования механизмов, при которых часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, направляется на финансирование разработчика указанных технологий для проведения новых исследований", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20260108/mishustin-866293554.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, минсельхоз, минфин, минобрнауки