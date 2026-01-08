Мишустин поручил увеличить финансирование подготовки специалистов для АПК

https://1prime.ru/20260108/mishustin-866294603.html

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минсельхозу совместно с Минфином проработать увеличение нормативов бюджетного финансирования подготовки специалистов по ветеринарии, агроинженерии и биотехнологиям к 22 апреля, сообщила пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора. "В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям. Эта работа должна быть завершена к 22 апреля", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместно с Рособрнадзором им также предстоит до 22 апреля рассмотреть необходимость установления особых требований к условиям реализации программ высшего образования в области сельского хозяйства в части кадрового и материально-технического обеспечения.

