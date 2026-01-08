Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил увеличить финансирование подготовки специалистов для АПК
2026-01-08T10:22+0300
2026-01-08T10:22+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минсельхозу совместно с Минфином проработать увеличение нормативов бюджетного финансирования подготовки специалистов по ветеринарии, агроинженерии и биотехнологиям к 22 апреля, сообщила пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора. "В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям. Эта работа должна быть завершена к 22 апреля", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместно с Рособрнадзором им также предстоит до 22 апреля рассмотреть необходимость установления особых требований к условиям реализации программ высшего образования в области сельского хозяйства в части кадрового и материально-технического обеспечения.
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин, минобрнауки, минсельхоз, минфин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минобрнауки, Минсельхоз, Минфин
10:22 08.01.2026
 
Мишустин поручил увеличить финансирование подготовки специалистов для АПК

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минсельхозу совместно с Минфином проработать увеличение нормативов бюджетного финансирования подготовки специалистов по ветеринарии, агроинженерии и биотехнологиям к 22 апреля, сообщила пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора.
"В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям. Эта работа должна быть завершена к 22 апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместно с Рособрнадзором им также предстоит до 22 апреля рассмотреть необходимость установления особых требований к условиям реализации программ высшего образования в области сельского хозяйства в части кадрового и материально-технического обеспечения.
Сельское хозяйствоРОССИЯРФМихаил МишустинМинобрнаукиМинсельхозМинфин
 
 
