Мишустин поручил увеличить финансирование подготовки специалистов для АПК
Мишустин поручил увеличить финансирование подготовки специалистов для АПК
2026-01-08T10:22+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минсельхозу совместно с Минфином проработать увеличение нормативов бюджетного финансирования подготовки специалистов по ветеринарии, агроинженерии и биотехнологиям к 22 апреля, сообщила пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора. "В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям. Эта работа должна быть завершена к 22 апреля", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместно с Рособрнадзором им также предстоит до 22 апреля рассмотреть необходимость установления особых требований к условиям реализации программ высшего образования в области сельского хозяйства в части кадрового и материально-технического обеспечения.
Мишустин поручил увеличить финансирование подготовки специалистов для АПК
