В России расширят систему мотивации научных работников

В России расширят систему мотивации научных работников

2026-01-08T10:25+0300

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений, следует из сообщения пресс-службы кабмина. "Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений", - говорится в сообщении. Там также указано, что Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность. "К 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос", - также сообщила пресс-служба.

