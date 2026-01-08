В России расширят систему мотивации научных работников

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-08T10:25+0300
2026-01-08T10:25+0300
россия
общество
михаил мишустин
минсельхоз
минобрнауки
минприроды
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений, следует из сообщения пресс-службы кабмина. "Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений", - говорится в сообщении. Там также указано, что Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность. "К 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос", - также сообщила пресс-служба.
россия, общество , михаил мишустин, минсельхоз, минобрнауки, минприроды
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Минсельхоз, Минобрнауки, Минприроды
10:25 08.01.2026
 
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Мишустин поручил увеличить финансирование подготовки специалистов для АПК
