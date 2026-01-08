В России расширят систему мотивации научных работников
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
"Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений", - говорится в сообщении.
Там также указано, что Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность.
"К 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос", - также сообщила пресс-служба.