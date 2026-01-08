Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появится программа повышения плодородия почв - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/mishustin-866296129.html
В России появится программа повышения плодородия почв
В России появится программа повышения плодородия почв - 08.01.2026, ПРАЙМ
В России появится программа повышения плодородия почв
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:39+0300
2026-01-08T10:39+0300
россия
общество
михаил мишустин
минсельхоз
минфин
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866295977_0:182:3073:1910_1920x0_80_0_0_ff454abe999a2d301629afec64d0c3f3.jpg
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина. "К 2 ноября… должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв", - сказано в сообщении. Программу подготовят Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития при участии Минприроды. В ее рамках должны быть разработаны мероприятия по созданию искусственных грунтов и восстановлению государственных защитных лесных полос.
https://1prime.ru/20260108/mishustin-866293554.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866295977_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_78b98d08f675fd2fbcf876a3d46703b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , михаил мишустин, минсельхоз, минфин, минобрнауки
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки
10:39 08.01.2026
 
В России появится программа повышения плодородия почв

Мишустин поручил подготовить к 2 ноября программу повышения плодородия почв

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпециалист Мосэкомониторинга берет образец почвы в Москве
Специалист Мосэкомониторинга берет образец почвы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Специалист Мосэкомониторинга берет образец почвы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина.
"К 2 ноября… должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв", - сказано в сообщении.
Программу подготовят Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития при участии Минприроды. В ее рамках должны быть разработаны мероприятия по созданию искусственных грунтов и восстановлению государственных защитных лесных полос.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Мишустин поручил создать в России единую цифровую платформу АПК с ИИ
10:07
 
РОССИЯОбществоМихаил МишустинМинсельхозМинфинМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала