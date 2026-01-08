https://1prime.ru/20260108/mishustin-866296129.html
В России появится программа повышения плодородия почв
В России появится программа повышения плодородия почв - 08.01.2026, ПРАЙМ
В России появится программа повышения плодородия почв
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:39+0300
2026-01-08T10:39+0300
2026-01-08T10:39+0300
россия
общество
михаил мишустин
минсельхоз
минфин
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866295977_0:182:3073:1910_1920x0_80_0_0_ff454abe999a2d301629afec64d0c3f3.jpg
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина. "К 2 ноября… должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв", - сказано в сообщении. Программу подготовят Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития при участии Минприроды. В ее рамках должны быть разработаны мероприятия по созданию искусственных грунтов и восстановлению государственных защитных лесных полос.
https://1prime.ru/20260108/mishustin-866293554.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866295977_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_78b98d08f675fd2fbcf876a3d46703b0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , михаил мишустин, минсельхоз, минфин, минобрнауки
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки
В России появится программа повышения плодородия почв
Мишустин поручил подготовить к 2 ноября программу повышения плодородия почв