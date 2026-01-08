Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Молдавии лицемерно лгут гражданам о росте экономики, заявил депутат - 08.01.2026
Власти Молдавии лицемерно лгут гражданам о росте экономики, заявил депутат
Власти Молдавии лицемерно лгут гражданам о росте экономики, заявил депутат - 08.01.2026, ПРАЙМ
Власти Молдавии лицемерно лгут гражданам о росте экономики, заявил депутат
Правящая партия "Действие и солидарность" пытается убедить граждан Молдавии, что экономика страны растет, предпочитая лицемерно скрывать существующие серьезные... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T16:51+0300
2026-01-08T16:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862948546_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c1c8eab588a31e2b9dd506bf451e458d.jpg
КИШИНЕВ, 8 янв - ПРАЙМ. Правящая партия "Действие и солидарность" пытается убедить граждан Молдавии, что экономика страны растет, предпочитая лицемерно скрывать существующие серьезные проблемы, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя. "Среднегодовой рост молдавской экономики за последние пять лет составил всего 0,5% ВВП, это значительно выше мирового роста. А за 10 лет суммарный рост составил лишь 8%, при этом премьер-министр Александр Мунтяну сообщает о невероятном росте, лицемерие руководства страны преодолело все мыслимые пределы" Он отметил, что руководство страны даже пытается уверить граждан, что власти сами добровольно отказались от сотрудничества с МВФ. "При этом власти Молдавии прекрасно понимают, что отсутствие соглашения с МВФ приводят к проблемам с ЕБРР, Всемирным банком, с ЕС, а самое главное - с инвесторами. Если МВФ не заключает программу сотрудничества со страной, то это подразумевает наличие структурных проблем, проблем с налогами, с Минфином, с Таможней, с коррупцией", - пояснил депутат. Цырдя отметил, что сам МВФ очень жестко раскритиковал экономическую политику властей Молдавии, особо отметив, что рост экономики нестабильный, налоговая база страны слабая, борьба с коррупцией почти провалился, Нацбанк поторопился с понижением базовой ставки, потому что инфляция снова может начать расти и т.д. Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
16:51 08.01.2026
 
Власти Молдавии лицемерно лгут гражданам о росте экономики, заявил депутат

Цырдя: власти Молдавии лицемерно лгут гражданам о мнимом росте экономики

КИШИНЕВ, 8 янв - ПРАЙМ. Правящая партия "Действие и солидарность" пытается убедить граждан Молдавии, что экономика страны растет, предпочитая лицемерно скрывать существующие серьезные проблемы, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
"Среднегодовой рост молдавской экономики за последние пять лет составил всего 0,5% ВВП, это значительно выше мирового роста. А за 10 лет суммарный рост составил лишь 8%, при этом премьер-министр Александр Мунтяну сообщает о невероятном росте, лицемерие руководства страны преодолело все мыслимые пределы"
Он отметил, что руководство страны даже пытается уверить граждан, что власти сами добровольно отказались от сотрудничества с МВФ.
"При этом власти Молдавии прекрасно понимают, что отсутствие соглашения с МВФ приводят к проблемам с ЕБРР, Всемирным банком, с ЕС, а самое главное - с инвесторами. Если МВФ не заключает программу сотрудничества со страной, то это подразумевает наличие структурных проблем, проблем с налогами, с Минфином, с Таможней, с коррупцией", - пояснил депутат.
Цырдя отметил, что сам МВФ очень жестко раскритиковал экономическую политику властей Молдавии, особо отметив, что рост экономики нестабильный, налоговая база страны слабая, борьба с коррупцией почти провалился, Нацбанк поторопился с понижением базовой ставки, потому что инфляция снова может начать расти и т.д.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
