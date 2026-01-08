https://1prime.ru/20260108/mosbirzha-866300280.html

Российский рынок акций снижается на Мосбирже в четверг

Российский рынок акций снижается на Мосбирже в четверг - 08.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на Мосбирже в четверг

Российский рынок акций и рубль по отношению к юаню снижаются на Мосбирже в ходе дневных торгов нерабочего четверга, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T13:51+0300

2026-01-08T13:51+0300

2026-01-08T13:51+0300

рынок

торги

акции

сша

венесуэла

москва

дональд трамп

опек

мосбиржа

совкомфлот

https://cdnn.1prime.ru/img/83297/21/832972172_0:241:3191:2035_1920x0_80_0_0_59af1b3bb1b7a656d5321c2737b00e1a.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль по отношению к юаню снижаются на Мосбирже в ходе дневных торгов нерабочего четверга, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.22 мск снижался на 0,57%, до 2729,67 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" при этом растёт на 8 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,39 рубля. Дневной диапазон курса составляет 11,29 -11,41 рубля. В частности, дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-2,5%), " Норникеля" (-1,6%), "Озона" (-1,6%), "Т-Техно" (-1,4%), "ИКС 5" (-1,3%). Дорожают акции "Мосэнерго" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,7%), МТС (+0,5%). Динамика российских фондовых индексов и рубля в ближайшие дни может определяться в большей степени геополитикой и динамикой мирового рынка нефти, считает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". "Котировки марки Brent к утру четверга отступили от недельных максимумов более чем на 3%. Давление на рынок нефти оказывает заявление министерства энергетики США о начале продаж венесуэльской нефти и нефтепродуктов, которые будут продолжаться в течение неопределенного времени. Венесуэла является участником ОПЕК, и в прошлом именно это государство стало главным инициатором создания альянса. Однако решение Минэнерго США о начале продаж венесуэльской нефти может поставить под сомнение возможности ОПЕК регулировать объем предложения нефти на мировом рынке. В конечном счете неопределенность может толкнуть цену барреля Brent в направлении 50 долларов", - резюмирует она. Стоимость барреля нефти марки Brent днем повышается в рамках коррекции на 0,8% до 60,4 доллара за баррель сорта Brent, а во вторник она максимально стоила 62,3 доллара. Негативный фон для российского рынка поддерживается и сообщениями из США о подготовке новых "жёстких" санкций против Москвы и заявлений ряда сенаторов и СМИ о том, что президент США Дональд Трамп дал "зелёный свет" соответствующему законопроекту, отмечает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "Инвесторы пересматривают риски и фиксируют позиции", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260108/aktsii-866289989.html

https://1prime.ru/20260108/atr-866299540.html

сша

венесуэла

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, венесуэла, москва, дональд трамп, опек, мосбиржа, совкомфлот