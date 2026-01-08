Российский рынок акций снижается на Мосбирже в четверг
Рынок акций и рубль снижаются на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг
© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера
График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль по отношению к юаню снижаются на Мосбирже в ходе дневных торгов нерабочего четверга, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.22 мск снижался на 0,57%, до 2729,67 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" при этом растёт на 8 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,39 рубля. Дневной диапазон курса составляет 11,29 -11,41 рубля.
Динамика российских фондовых индексов и рубля в ближайшие дни может определяться в большей степени геополитикой и динамикой мирового рынка нефти, считает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
"Котировки марки Brent к утру четверга отступили от недельных максимумов более чем на 3%. Давление на рынок нефти оказывает заявление министерства энергетики США о начале продаж венесуэльской нефти и нефтепродуктов, которые будут продолжаться в течение неопределенного времени. Венесуэла является участником ОПЕК, и в прошлом именно это государство стало главным инициатором создания альянса. Однако решение Минэнерго США о начале продаж венесуэльской нефти может поставить под сомнение возможности ОПЕК регулировать объем предложения нефти на мировом рынке. В конечном счете неопределенность может толкнуть цену барреля Brent в направлении 50 долларов", - резюмирует она.
Стоимость барреля нефти марки Brent днем повышается в рамках коррекции на 0,8% до 60,4 доллара за баррель сорта Brent, а во вторник она максимально стоила 62,3 доллара.
Негативный фон для российского рынка поддерживается и сообщениями из США о подготовке новых "жёстких" санкций против Москвы и заявлений ряда сенаторов и СМИ о том, что президент США Дональд Трамп дал "зелёный свет" соответствующему законопроекту, отмечает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "Инвесторы пересматривают риски и фиксируют позиции", - добавляет он.