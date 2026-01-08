https://1prime.ru/20260108/mosbirzha-866304038.html
Российский рынок акций и рубль снижаются в нерабочий четверг
2026-01-08T16:14+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций и рубль относительно юаня в ходе торговой сессии нерабочего четверга снижаются, следует из данных Московской биржи Индекс Мосбиржи к 15.49 снижался на 0,95%, до 2719,17 пункта и уже максимально опускался в четверг до 2714,81 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях теряет 1,39% до 1102,73 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.52 мск рос на 5 копеек, до 11,36 рубля. Дневной диапазон курса на Мосбирже составил 11,29-11,41 рубля. АКЦИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМНа российском фондовом рынке в нерабочий четверг отмечается негативная динамика индекса Мосбиржи на фоне геополитических рисков. Индикатор колеблется ниже уровня 2750 пунктов и во второй половине дня усиливает снижение в направлении психологического уровня 2700 пунктов. "Российский рынок акций в четверг торгуется под давлением геополитических факторов. Действия США в отношении танкеров поддерживают напряжение и не способствуют активности покупок инвесторов", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. В частности, дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-2,6%), "Норникеля" (-2,2%), "Озона" (-1,8%), "Т-Техно" (-2%). Дорожают акции "Алроса" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,9%). ЮАНЬ ПРИБАВЛЯЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО РУБЛЯРубль в ходе биржевой сессии нерабочего четверга также торгуется в минусе против юаня. Китайская валюта пытается вернуться на уровень 11,4 рубля в условиях геополитической неопределенности. Стоимость барреля нефти марки Brent днем повышается в рамках коррекции на 1,6% до 60,9 доллара за баррель сорта Brent. ПРОГНОЗЫГеополитическая повестка может оказать значимое влияние на валютный рынок, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "В целом же, в январе 2026 года снижение нефтегазового экспорта будет компенсировано операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила, уменьшением импорта и слабым оттоком капитала. Волатильность может быть повышенной в силу сезонности и геополитических условий", - подчеркивает она.Неопределенность на рынке нефти и слабая динамика нефтяных котировок естественным образом может оказать давление на динамику российских фондовых индексов, учитывая высокий вес нефтегазового сектора на российском рынке акций, считает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". "На этом фоне баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на рынке акций в широком диапазоне 2600-2800 пунктов по индексу Мосбиржи", - добавляет она.
сша
