"Смертоносная комбинация": в США резко высказались о России и НАТО
Профессор Миршаймер: Украина ведет ослабленный альянс НАТО к распаду
НАТО
НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В условиях недавнего обострения международной напряженности ситуация на Украине может буквально подорвать НАТО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Дизену на его YouTube-канале.
"Вопрос об Украине тесно переплетен с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие еще ранее говорили, что, если Россия одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдет, то это нанесет серьезный ущерб альянсу. <…> Теперь если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация, которая фактически разрушит альянс", — рассказал он.
В воскресенье президент США Дональд Трамп после военных действий в Венесуэле высказал мнение о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США. За день до этого жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера опубликовала в соцсети X изображение Гренландии в цветах американского флага с подписью: "Скоро".
Посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о партнерских отношениях с США и подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, отметил его неуважительный характер, но выразил уверенность в отсутствии причин для паники. Бывший премьер-министр датской автономии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается. Тем не менее президент США отказался обещать не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была датской колонией и остается частью Датского королевства, но с 2009 года обладает правом на самоуправление и собственную внутреннюю политику.