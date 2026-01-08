https://1prime.ru/20260108/nato-866289113.html

"Смертоносная комбинация": в США резко высказались о России и НАТО

"Смертоносная комбинация": в США резко высказались о России и НАТО - 08.01.2026, ПРАЙМ

"Смертоносная комбинация": в США резко высказались о России и НАТО

В условиях недавнего обострения международной напряженности ситуация на Украине может буквально подорвать НАТО, заявил профессор Чикагского университета Джон... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T07:44+0300

2026-01-08T07:44+0300

2026-01-08T07:44+0300

гренландия

нато

дональд трамп

общество

мировая экономика

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75828/85/758288516_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_f3ac416d79eb7987f935c86e5bbc06a1.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В условиях недавнего обострения международной напряженности ситуация на Украине может буквально подорвать НАТО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Дизену на его YouTube-канале."Вопрос об Украине тесно переплетен с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие еще ранее говорили, что, если Россия одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдет, то это нанесет серьезный ущерб альянсу. <…> Теперь если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация, которая фактически разрушит альянс", — рассказал он.В воскресенье президент США Дональд Трамп после военных действий в Венесуэле высказал мнение о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США. За день до этого жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера опубликовала в соцсети X изображение Гренландии в цветах американского флага с подписью: "Скоро".Посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о партнерских отношениях с США и подчеркнул важность соблюдения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, отметил его неуважительный характер, но выразил уверенность в отсутствии причин для паники. Бывший премьер-министр датской автономии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается. Тем не менее президент США отказался обещать не применять военную силу для установления контроля над островом.

https://1prime.ru/20260106/evropa-866237805.html

https://1prime.ru/20260106/tusk-866258681.html

гренландия

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гренландия, нато, дональд трамп, общество , мировая экономика, украина, сша