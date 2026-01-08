https://1prime.ru/20260108/novgorod-866305825.html

В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия

В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия - 08.01.2026, ПРАЙМ

В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия

08.01.2026

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв - ПРАЙМ. Электроэнергия после снегопада отсутствует в пяти округах Новгородской области, где проживают более 500 человек, энергетики продолжают устранять аварию, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. "В Крестецком, Демянском, Валдайском, Марёвском и Парфинском округах 527 жителей остаются на резервных источниках питания в связи с отключением электроэнергии. Из них большинство проживают в Крестецком округе. Бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте". В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.

новгородская область

