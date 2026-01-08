Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия - 08.01.2026, ПРАЙМ
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв - ПРАЙМ. Электроэнергия после снегопада отсутствует в пяти округах Новгородской области, где проживают более 500 человек, энергетики продолжают устранять аварию, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. "В Крестецком, Демянском, Валдайском, Марёвском и Парфинском округах 527 жителей остаются на резервных источниках питания в связи с отключением электроэнергии. Из них большинство проживают в Крестецком округе. Бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте". В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
17:22 08.01.2026
 
В пяти округах Новгородской области отключилась электроэнергия

В Новгородской области более 500 человек остаются без света из-за снегопада

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв - ПРАЙМ. Электроэнергия после снегопада отсутствует в пяти округах Новгородской области, где проживают более 500 человек, энергетики продолжают устранять аварию, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
"В Крестецком, Демянском, Валдайском, Марёвском и Парфинском округах 527 жителей остаются на резервных источниках питания в связи с отключением электроэнергии. Из них большинство проживают в Крестецком округе. Бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
