Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение Макрона по Украине вызвало резкую реакцию во Франции - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/obvinenie-866314842.html
Решение Макрона по Украине вызвало резкую реакцию во Франции
Решение Макрона по Украине вызвало резкую реакцию во Франции - 08.01.2026, ПРАЙМ
Решение Макрона по Украине вызвало резкую реакцию во Франции
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину,... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T23:07+0300
2026-01-08T23:07+0300
в мире
украина
франция
париж
дональд трамп
мид рф
эммануэль макрон
нато
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671929_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_eec0ceb509376e909e4d6686e5b4d186.jpg
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, выступив с заявлением в соцсети X.Ранее СМИ сообщали, что Париж готов направить Киеву от шести до восьми тысяч военнослужащих в случае установления режима прекращения огня."Это чистое безумие, которое приведет нас к прямому конфликту с Россией, это полная катастрофа", — заявил Филиппо.Он также указал, что во время операции "Бархан" Франция задействовала меньшее количество войск, и призвал к импичменту президента."Парламентарии, избавьтесь от Макрона, объявите ему импичмент, действуйте!", — написал политик.Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260108/konflikt-866314392.html
https://1prime.ru/20260108/vstrecha-866313926.html
украина
франция
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671929_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ca46c2477d2abadf3ca09347552860d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, франция, париж, дональд трамп, мид рф, эммануэль макрон, нато, стив уиткофф
В мире, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Париж, Дональд Трамп, МИД РФ, Эммануэль Макрон, НАТО, Стив Уиткофф
23:07 08.01.2026
 
Решение Макрона по Украине вызвало резкую реакцию во Франции

Филиппо обвинил Макрона в угрозе прямой конфронтации с Россией

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВладимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, выступив с заявлением в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали, что Париж готов направить Киеву от шести до восьми тысяч военнослужащих в случае установления режима прекращения огня.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
23:01
"Это чистое безумие, которое приведет нас к прямому конфликту с Россией, это полная катастрофа", — заявил Филиппо.
Он также указал, что во время операции "Бархан" Франция задействовала меньшее количество войск, и призвал к импичменту президента.
"Парламентарии, избавьтесь от Макрона, объявите ему импичмент, действуйте!", — написал политик.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
СМИ рассказали о напряженном моменте между фон дер Ляйен и Зеленским
22:56
 
В миреУКРАИНАФРАНЦИЯПарижДональд ТрампМИД РФЭммануэль МакронНАТОСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала