Решение Макрона по Украине вызвало резкую реакцию во Франции

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, выступив с заявлением в соцсети X.Ранее СМИ сообщали, что Париж готов направить Киеву от шести до восьми тысяч военнослужащих в случае установления режима прекращения огня."Это чистое безумие, которое приведет нас к прямому конфликту с Россией, это полная катастрофа", — заявил Филиппо.Он также указал, что во время операции "Бархан" Франция задействовала меньшее количество войск, и призвал к импичменту президента."Парламентарии, избавьтесь от Макрона, объявите ему импичмент, действуйте!", — написал политик.Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

