https://1prime.ru/20260108/op-866286402.html
В ОП напомнили о штрафах за вынос целой елки к мусорным контейнерам
В ОП напомнили о штрафах за вынос целой елки к мусорным контейнерам - 08.01.2026, ПРАЙМ
В ОП напомнили о штрафах за вынос целой елки к мусорным контейнерам
Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T03:20+0300
2026-01-08T03:20+0300
2026-01-08T03:33+0300
бизнес
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866286402.jpg?1767832383
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров рассказал, что большинство россиян после новогодних праздников выносят елки к контейнерам для бытовых отходов, однако такой способ утилизации является нарушением действующих норм. "Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - рассказал Машаров. По словам Машарова, в контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. Новогоднее дерево к ним не относится. "Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно - необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон - из них сделают удобрения или подстилки для животных", - отметил Машаров. Член ОП РФ добавил, что новогоднее дерево относится к крупногабаритным отходам потребления, утратившим свои потребительские свойства. Таким образом, второй вариант утилизации - оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ
В ОП напомнили о штрафах за вынос целой елки к мусорным контейнерам
РИА Новости: за вынос целой елки к мусорным контейнерам грозит штраф до 3000 рублей
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что большинство россиян после новогодних праздников выносят елки к контейнерам для бытовых отходов, однако такой способ утилизации является нарушением действующих норм.
"Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - рассказал Машаров.
По словам Машарова, в контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. Новогоднее дерево к ним не относится.
"Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно - необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон - из них сделают удобрения или подстилки для животных", - отметил Машаров.
Член ОП РФ добавил, что новогоднее дерево относится к крупногабаритным отходам потребления, утратившим свои потребительские свойства. Таким образом, второй вариант утилизации - оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов.