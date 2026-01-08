https://1prime.ru/20260108/op-866286402.html

В ОП напомнили о штрафах за вынос целой елки к мусорным контейнерам

В ОП напомнили о штрафах за вынос целой елки к мусорным контейнерам - 08.01.2026, ПРАЙМ

В ОП напомнили о штрафах за вынос целой елки к мусорным контейнерам

Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T03:20+0300

2026-01-08T03:20+0300

2026-01-08T03:33+0300

бизнес

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866286402.jpg?1767832383

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Штраф до 3 тысяч рублей может грозить за вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров рассказал, что большинство россиян после новогодних праздников выносят елки к контейнерам для бытовых отходов, однако такой способ утилизации является нарушением действующих норм. "Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - рассказал Машаров. По словам Машарова, в контейнеры для твердых коммунальных отходов можно выбрасывать только отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. Новогоднее дерево к ним не относится. "Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно - необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон - из них сделают удобрения или подстилки для животных", - отметил Машаров. Член ОП РФ добавил, что новогоднее дерево относится к крупногабаритным отходам потребления, утратившим свои потребительские свойства. Таким образом, второй вариант утилизации - оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф