В ОП рассказали о снижении возраста лиц, обязанных приносить присягу
В ОП рассказали о снижении возраста лиц, обязанных приносить присягу
2026-01-08T03:51+0300
2026-01-08T03:51+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
03:51 08.01.2026
 
В ОП рассказали о снижении возраста лиц, обязанных приносить присягу

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства, снизится с 18 до 14 лет с 9 января, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал федеральный закон от 29.12.2025 № 538-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 37 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".
"Начнет (закон - ред.) действовать с 9 января 2026 года. Согласно пункту 1 вышеуказанного ФЗ, снизился возраст лиц (с 18 до 14 лет), которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства. Данное изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство РФ", - рассказал Машаров.
Он добавил, что ранее от принесения присяги освобождались лица, не достигшие 18 лет. Машаров также обратил внимание, что речь идет только о тех лицах, которые приобретают гражданство, а не имеют его с рождения.
"В соответствии с вышеупомянутым ФЗ, если человек не принесет присягу в течение одного года, то решение о приеме в гражданство признают недействительным. Теперь еще решение аннулируют при отказе от принесения присяги и отменят в случае смерти человека, который не успел ее принять", - добавил Машаров.
Он подчеркнул, что согласие законных представителей на это не требуется, ребенок собственноручно подписывает согласие. Машаров добавил, что текст присяги необходимо читать вслух, а после этого написать на специальном бланке Ф.И.О, подпись и проставить дату.
 
