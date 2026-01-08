Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще ездить за рубеж на новогодние праздники - 08.01.2026
Россияне стали чаще ездить за рубеж на новогодние праздники
Россияне стали чаще ездить за рубеж на новогодние праздники - 08.01.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще ездить за рубеж на новогодние праздники
Спрос россиян на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов... | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Спрос россиян на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Сервис проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов в период с 26 декабря по 11 января. "Спрос на зарубежные направления на праздники вырос на 48%", - отметили в "Островке". По данным сервиса, в топ направлений преимущественно входят страны СНГ, а также Азии и Ближнего Востока. Десятку стран-лидеров сформировали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай. "Из них самый динамичный рост спроса показывают Казахстан, Китай и ОАЭ - число бронирований увеличилось более чем в два раза, а также Армения - на 83%, Узбекистан - на 78%, Грузия - на 70%", - уточнили в "Островке". В компании полагают, что рост спроса на зарубежные путешествия в этом году связан с более продолжительными праздниками, а также со значительным укреплением рубля. Например, средняя стоимость ночи в отелях Китая, Италии и Узбекистана снизилась на 14% в годовом выражении, в Турции - на 12%, в ОАЭ и Таиланде - на 10%.
08:01 08.01.2026
 
Россияне стали чаще ездить за рубеж на новогодние праздники

"Островок": спрос россиян на поездки за рубеж в новогодние праздники вырос на 48%

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Спрос россиян на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
Сервис проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов в период с 26 декабря по 11 января.
"Спрос на зарубежные направления на праздники вырос на 48%", - отметили в "Островке".
По данным сервиса, в топ направлений преимущественно входят страны СНГ, а также Азии и Ближнего Востока. Десятку стран-лидеров сформировали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай.
"Из них самый динамичный рост спроса показывают Казахстан, Китай и ОАЭ - число бронирований увеличилось более чем в два раза, а также Армения - на 83%, Узбекистан - на 78%, Грузия - на 70%", - уточнили в "Островке".
В компании полагают, что рост спроса на зарубежные путешествия в этом году связан с более продолжительными праздниками, а также со значительным укреплением рубля.
Например, средняя стоимость ночи в отелях Китая, Италии и Узбекистана снизилась на 14% в годовом выражении, в Турции - на 12%, в ОАЭ и Таиланде - на 10%.
