В трех округах Херсонской области приостановили подачу света
В трех округах Херсонской области приостановили подачу света - 08.01.2026, ПРАЙМ
В трех округах Херсонской области приостановили подачу света
Подача электроэнергии в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает предприятие... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T01:53+0300
2026-01-08T01:53+0300
2026-01-08T02:37+0300
энергетика
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – ПРАЙМ. Подача электроэнергии в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает предприятие "Херсонэнерго". "Аварийно приостановлена подача электроэнергии по адресам: Великолепетихский МО полностью, Верхнерогачикский МО частично, Горностаевский МО частично", - говорится в сообщении. По данным энергетиков, приостановка связана с выполнением аварийно-восстановительных работ. Причина аварии не уточняются.
херсонская область
Энергетика, Херсонская область
