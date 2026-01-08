https://1prime.ru/20260108/podacha-866285277.html

В трех округах Херсонской области приостановили подачу света

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – ПРАЙМ. Подача электроэнергии в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает предприятие "Херсонэнерго". "Аварийно приостановлена подача электроэнергии по адресам: Великолепетихский МО полностью, Верхнерогачикский МО частично, Горностаевский МО частично", - говорится в сообщении. По данным энергетиков, приостановка связана с выполнением аварийно-восстановительных работ. Причина аварии не уточняются.

