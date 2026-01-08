Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК пересмотрит свою арктическую политику из-за угроз США в адрес Гренландии - 08.01.2026, ПРАЙМ
ЕК пересмотрит свою арктическую политику из-за угроз США в адрес Гренландии
2026-01-08T15:33+0300
2026-01-08T15:33+0300
мировая экономика
гренландия
сша
дания
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ек
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. ЕК пересматривает свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам, сообщила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на фоне угроз США в адрес Гренландии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду заявила, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности вопрос покупки Гренландии. Она объяснила, что Соединенным Штатам недостаточно нынешнего уровня присутствия в Арктике, остров нужен стране ради "большего контроля" над регионом. "Я могу отослать вас к тому, что сама глава ЕК (Урсула фон дер Ляйен) заявила, выступая с речью в Северном совете. Если я не ошибаюсь в датах, это было в конце октября - начале ноября. Она сказала, что Европа должна быть более проактивной и более вовлеченной в Арктике. Именно поэтому мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Соответственно, именно в этом направлении мы продолжаем работать, инвестируя в те стратегические отношения, которые у нас есть с нашими северными партнерами и, разумеется, с Гренландией", - сказала Подеста на брифинге в Брюсселе. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
мировая экономика, гренландия, сша, дания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек
Мировая экономика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
15:33 08.01.2026
 
Город Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. ЕК пересматривает свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам, сообщила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на фоне угроз США в адрес Гренландии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду заявила, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности вопрос покупки Гренландии. Она объяснила, что Соединенным Штатам недостаточно нынешнего уровня присутствия в Арктике, остров нужен стране ради "большего контроля" над регионом.
СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации
6 января, 12:44
СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации
6 января, 12:44
"Я могу отослать вас к тому, что сама глава ЕК (Урсула фон дер Ляйен) заявила, выступая с речью в Северном совете. Если я не ошибаюсь в датах, это было в конце октября - начале ноября. Она сказала, что Европа должна быть более проактивной и более вовлеченной в Арктике. Именно поэтому мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Соответственно, именно в этом направлении мы продолжаем работать, инвестируя в те стратегические отношения, которые у нас есть с нашими северными партнерами и, разумеется, с Гренландией", - сказала Подеста на брифинге в Брюсселе.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Трамп обсуждает с командой покупку Гренландии, заявила Левитт
Вчера, 20:51
Трамп обсуждает с командой покупку Гренландии, заявила Левитт
Вчера, 20:51
 
Мировая экономикаГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
