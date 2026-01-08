Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров - 08.01.2026
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров - 08.01.2026, ПРАЙМ
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Правительство России планирует продолжить проведение ежегодного перерасчета пенсий для работающих пенсионеров в последующие годы, следует из документов кабмина, | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T03:02+0300
2026-01-08T03:12+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866286270.jpg?1767831133
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Правительство России планирует продолжить проведение ежегодного перерасчета пенсий для работающих пенсионеров в последующие годы, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, страховые пенсии работающих пенсионеров продолжат пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Эта мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения. Ранее РИА Новости выяснило, что количество работающих пенсионеров в России составляет 7,4 миллиона.
2026
россия
Экономика, РОССИЯ
03:02 08.01.2026 (обновлено: 03:12 08.01.2026)
 
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

РИА Новости: правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Правительство России планирует продолжить проведение ежегодного перерасчета пенсий для работающих пенсионеров в последующие годы, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, страховые пенсии работающих пенсионеров продолжат пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Эта мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
Ранее РИА Новости выяснило, что количество работающих пенсионеров в России составляет 7,4 миллиона.
 
