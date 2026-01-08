Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

https://1prime.ru/20260108/pravitelstvo-866286270.html
2026-01-08T03:02+0300
2026-01-08T03:02+0300
2026-01-08T03:12+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Правительство России планирует продолжить проведение ежегодного перерасчета пенсий для работающих пенсионеров в последующие годы, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, страховые пенсии работающих пенсионеров продолжат пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Эта мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения. Ранее РИА Новости выяснило, что количество работающих пенсионеров в России составляет 7,4 миллиона.
