https://1prime.ru/20260108/putin-866303697.html

СМИ раскрыли, как Путин одним решением загнал НАТО в ловушку

СМИ раскрыли, как Путин одним решением загнал НАТО в ловушку - 08.01.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как Путин одним решением загнал НАТО в ловушку

Россия загнала НАТО в тупик предложением о ненападении, пишет Baijiahao. "Путин внезапно разыграл дипломатическую карту "взаимного ненападения", поставив НАТО... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T15:46+0300

2026-01-08T15:46+0300

2026-01-08T15:46+0300

нато

москва

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Россия загнала НАТО в тупик предложением о ненападении, пишет Baijiahao. "Путин внезапно разыграл дипломатическую карту "взаимного ненападения", поставив НАТО перед дилеммой: юридическая фиксация этого предложения пошатнет основы существования блока, а отказ от него разоблачит стремление альянса "поддерживать российскую угрозу", — говорится в публикации.В материале отмечается, что когда Москва предложила зафиксировать на бумаге обязательства о ненападении, вся штаб-квартира НАТО погрузилась в тишину. Издание пишет, что если альянс заключит соглашение, то так называемая "агрессия со стороны России" будет переоценена, а необходимость расширения на восток и увеличения военных расходов до пяти процентов ВВП будет поставлена европейцами под сомнение.В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что такое соглашение может быть заключено только на взаимной основе.

https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html

https://1prime.ru/20260107/mema-866266852.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, москва, россия, владимир путин