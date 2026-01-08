СМИ раскрыли, как Путин одним решением загнал НАТО в ловушку
Baijiahao: Путин загнал НАТО в тупик предложением о ненападении
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Россия загнала НАТО в тупик предложением о ненападении, пишет Baijiahao.
"Путин внезапно разыграл дипломатическую карту "взаимного ненападения", поставив НАТО перед дилеммой: юридическая фиксация этого предложения пошатнет основы существования блока, а отказ от него разоблачит стремление альянса "поддерживать российскую угрозу", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что когда Москва предложила зафиксировать на бумаге обязательства о ненападении, вся штаб-квартира НАТО погрузилась в тишину. Издание пишет, что если альянс заключит соглашение, то так называемая "агрессия со стороны России" будет переоценена, а необходимость расширения на восток и увеличения военных расходов до пяти процентов ВВП будет поставлена европейцами под сомнение.
В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что такое соглашение может быть заключено только на взаимной основе.
