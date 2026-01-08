https://1prime.ru/20260108/rosnedra-866286942.html
В Роснедрах рассказали, куда "уходит" уголь
В Роснедрах рассказали, куда "уходит" уголь
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Регионы, где снижается добыча угля, уже занимаются разработкой других полезных ископаемых, однако становится популярно уезжать на вахты туда, где, наоборот, активизируется угольная промышленность, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
Он отметил, что в связи с невозможностью вывоза и продолжающимся падением цен на уголь география добычи смещается. Например, если в Кузбассе наблюдается снижение производства, то в Якутии и на Сахалине, напротив, отмечается рост.
"Замещение угольной промышленности добычей альтернативных полезных ископаемых уже происходит. Например, на Кузбассе недропользователи занимаются марганцем, подготавливаются литиевые проекты, в Коми - титаном", - сказал он, отвечая на вопрос, что происходит с регионами, откуда "уходит" уголь.
Тем не менее, по словам Казанова, ни по физическому объему, ни по вкладу в экономику новые проекты уголь не заменят. Более того, циклы горного бизнеса очень длинные, и развертывание производств займет достаточно много времени, а люди не могут сидеть и ждать, им работа нужна прямо сейчас.
"Мы видим, что специалисты, которые теряют работу на угольных предприятиях в одном регионе, очень востребованы горной отраслью за его пределами. Конечно, не все к этому готовы, но те, кто готов, ездят на вахты. А на востоке страны очень крупные объекты вводятся в эксплуатацию, нужно много людей, завозится рабочая сила из-за рубежа. Но в первую очередь нужно своих людей устраивать, и это происходит, формируются учебные центры", - рассказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 января в 10.00 мск.
Глава Роснедр Казанов: регионы, где снижается добыча угля, занимаются другими разработками
