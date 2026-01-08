https://1prime.ru/20260108/rossija-866287205.html

Минэкономразвития назвало точки притяжения для иностранных туристов

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Арабские туристы едут в Россию за зимними забавами в Сочи и за культурными развлечениями в среднерусскую глубинку, а китайские и индийские туристы полюбили Арктику, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. По его словам, Сочи становится круглогодично популярным у арабских туристов - если раньше арабские туристы ехали в Сочи, прежде всего, летом, то сейчас и на зимний сезон их интерес расширяется, им очень интересна русская зима, снег. "Отдельная точка притяжения для них – зимние арктические развлечения, они арендуют снегоходы, катаются на хаски, им интересны бани, некоторые даже купаются в проруби", - сказал Кондратьев. Есть у них запрос и на расширение турпродуктов вокруг Москвы – в ближайшие регионы: Владимирскую, Тульскую, Тверскую области. Арабским туристам становится интересна российская глубинка, русский быт, интересна культура, добавил он. "Китайские туристы также "углубились" в Россию. Они, действительно, с большим удовольствием, энтузиазмом посещают Мурманск. Арктика становится новой точкой роста у нас по въездному туризму из Китая. И помимо китайцев, еще туристы из Индии туда едут", - отметил глава департамента. Так, по его словам, в Териберке многое делается для туризма - развивается сервис услуг, открывается много ресторанов, которые адаптированы под китайцев - кухня адаптирована, меню переведено, расширяется сетка коллективных средств размещения, строится много модульных гостиниц - как на пляжной линии в Териберке, так и в самом поселке. "И китайским туристам это нравится, они высокого оценивают качество услуг и сервис, который тоже адаптируется под них. Китайский турист стал более требовательным, поэтому и у бизнеса задачи стоят более амбициозные, и бизнес под них подстраивается", - заключил Кондратьев.

