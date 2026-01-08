Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа для борьбы с FPV-дронами начали поступать в российские войска, сообщил "Ростех". "В настоящее время патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что в Новороссии инструкторы "Ростеха" обучили военнослужащих тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Вольфрамовый патрон, как рассказали в госкорпорации, обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель, размером со стандартный FPV-дрон. "Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность", – подчеркнули в "Ростехе". Во время обучения для сравнения также применялись другие боеприпасы – со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45х39. Также проводились стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.
09:17 08.01.2026
 
В российские войска начали поступать патроны IGLA 100 для борьбы с дронами

"Ростех": в войска начали поступать патроны IGLA 100 для борьбы с FPV-дронами

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа для борьбы с FPV-дронами начали поступать в российские войска, сообщил "Ростех".
"В настоящее время патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что в Новороссии инструкторы "Ростеха" обучили военнослужащих тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа.
Вольфрамовый патрон, как рассказали в госкорпорации, обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель, размером со стандартный FPV-дрон.
"Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность", – подчеркнули в "Ростехе".
Во время обучения для сравнения также применялись другие боеприпасы – со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45х39. Также проводились стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.
