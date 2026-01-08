https://1prime.ru/20260108/rostekh-866292402.html

В российские войска начали поступать патроны IGLA 100 для борьбы с дронами

В российские войска начали поступать патроны IGLA 100 для борьбы с дронами - 08.01.2026, ПРАЙМ

В российские войска начали поступать патроны IGLA 100 для борьбы с дронами

Патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа для борьбы с FPV-дронами начали поступать в российские войска, сообщил... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T09:17+0300

2026-01-08T09:17+0300

2026-01-08T09:17+0300

россия

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866292235_0:194:3047:1907_1920x0_80_0_0_785929b5f36c97b4b81044a38b60005e.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа для борьбы с FPV-дронами начали поступать в российские войска, сообщил "Ростех". "В настоящее время патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что в Новороссии инструкторы "Ростеха" обучили военнослужащих тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Вольфрамовый патрон, как рассказали в госкорпорации, обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель, размером со стандартный FPV-дрон. "Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность", – подчеркнули в "Ростехе". Во время обучения для сравнения также применялись другие боеприпасы – со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45х39. Также проводились стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.

https://1prime.ru/20260106/rostekh-866243052.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех