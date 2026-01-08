https://1prime.ru/20260108/sanktsii-866312701.html

На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России

На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России - 08.01.2026, ПРАЙМ

На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России

Специалист по вопросам международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X подверг критике заявление сенатора Линдси Грэма* о разработке в США... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T22:06+0300

2026-01-08T22:06+0300

2026-01-08T22:06+0300

линдси грэм

владимир путин

китай

сша

запад

мировая экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84070/51/840705155_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_1ec042eefb0cb8fff27dcd0c2909da7c.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Специалист по вопросам международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X подверг критике заявление сенатора Линдси Грэма* о разработке в США законопроекта, направленного на усиление санкций против России. "Этот законопроект угрожает Китаю и Индии экономической войной, если они не разорвут связи с Россией. Если мы это сделаем, это обрушит экономику США. Америка никогда не совершит экономического самоубийства таким образом", — написал он. Эксперт также выразил мнение, что подобные заявления могут быть лишь блефом. В прошлом году Грэм* предложил сенату проект новых ограничений в отношении Москвы. В документе содержится предложение установить пошлины в 500 процентов на импортируемые из стран, покупающих у России нефть, продукты её переработки, газ и уран. Как сообщал Bloomberg, законодатели не были готовы утвердить такой проект без одобрения президента. Трамп также подчеркивал, что шансы принятия законопроекта зависят исключительно от его решения. В конце ноября сенаторы приостановили обсуждение этой инициативы. В России неоднократно подчеркивали, что страна успешно преодолевает санкционное давление, которое недружественные страны начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе не раз говорилось, что меры ограничительного характера не достигают поставленных целей. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика подавления и ослабления России является долгосрочной стратегией её противников, а санкции принесли значительный вред всей мировой экономике. * Включен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20260105/sanktsii-866223125.html

китай

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

линдси грэм, владимир путин, китай, сша, запад, мировая экономика, россия