На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России - 08.01.2026
На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России
На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России - 08.01.2026
На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России
Специалист по вопросам международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X подверг критике заявление сенатора Линдси Грэма* о разработке в США... | 08.01.2026
2026-01-08T22:06+0300
2026-01-08T22:06+0300
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Специалист по вопросам международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X подверг критике заявление сенатора Линдси Грэма* о разработке в США законопроекта, направленного на усиление санкций против России. "Этот законопроект угрожает Китаю и Индии экономической войной, если они не разорвут связи с Россией. Если мы это сделаем, это обрушит экономику США. Америка никогда не совершит экономического самоубийства таким образом", — написал он. Эксперт также выразил мнение, что подобные заявления могут быть лишь блефом. В прошлом году Грэм* предложил сенату проект новых ограничений в отношении Москвы. В документе содержится предложение установить пошлины в 500 процентов на импортируемые из стран, покупающих у России нефть, продукты её переработки, газ и уран. Как сообщал Bloomberg, законодатели не были готовы утвердить такой проект без одобрения президента. Трамп также подчеркивал, что шансы принятия законопроекта зависят исключительно от его решения. В конце ноября сенаторы приостановили обсуждение этой инициативы. В России неоднократно подчеркивали, что страна успешно преодолевает санкционное давление, которое недружественные страны начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе не раз говорилось, что меры ограничительного характера не достигают поставленных целей. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика подавления и ослабления России является долгосрочной стратегией её противников, а санкции принесли значительный вред всей мировой экономике. * Включен в России в перечень террористов и экстремистов.
22:06 08.01.2026
 
На Западе запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Специалист по вопросам международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X подверг критике заявление сенатора Линдси Грэма* о разработке в США законопроекта, направленного на усиление санкций против России.
"Этот законопроект угрожает Китаю и Индии экономической войной, если они не разорвут связи с Россией. Если мы это сделаем, это обрушит экономику США. Америка никогда не совершит экономического самоубийства таким образом", — написал он.
Эксперт также выразил мнение, что подобные заявления могут быть лишь блефом.
В прошлом году Грэм* предложил сенату проект новых ограничений в отношении Москвы. В документе содержится предложение установить пошлины в 500 процентов на импортируемые из стран, покупающих у России нефть, продукты её переработки, газ и уран.
Как сообщал Bloomberg, законодатели не были готовы утвердить такой проект без одобрения президента. Трамп также подчеркивал, что шансы принятия законопроекта зависят исключительно от его решения. В конце ноября сенаторы приостановили обсуждение этой инициативы.
В России неоднократно подчеркивали, что страна успешно преодолевает санкционное давление, которое недружественные страны начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе не раз говорилось, что меры ограничительного характера не достигают поставленных целей.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика подавления и ослабления России является долгосрочной стратегией её противников, а санкции принесли значительный вред всей мировой экономике.
* Включен в России в перечень террористов и экстремистов.
