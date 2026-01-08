Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений - 08.01.2026
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений - 08.01.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений
Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в... | 08.01.2026, ПРАЙМ
банки
финансы
сбербанк
мвд
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "К сожалению, даже на фоне комплексных действий в стране полностью переломить тренд мошенничества по-прежнему не удалось. Однако, мы, как и МВД, к концу года видим тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян", - сказал он. "При сохранении текущего уровня внимания к вопросам противодействия мошенничеству на всех уровнях - от законодателей до участников рынка - полагаю, что уже в первой половине 2026 года темпы снижения будут еще более существенными", - продолжил Кузнецов. Зампред правления отметил, что 2025 год - это первый год, когда "система начала догонять преступников".
банки, финансы, сбербанк, мвд
Банки, Финансы, Сбербанк, МВД
08:09 08.01.2026
 
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений

Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений в первой половине года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"К сожалению, даже на фоне комплексных действий в стране полностью переломить тренд мошенничества по-прежнему не удалось. Однако, мы, как и МВД, к концу года видим тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян", - сказал он.
"При сохранении текущего уровня внимания к вопросам противодействия мошенничеству на всех уровнях - от законодателей до участников рынка - полагаю, что уже в первой половине 2026 года темпы снижения будут еще более существенными", - продолжил Кузнецов.
Зампред правления отметил, что 2025 год - это первый год, когда "система начала догонять преступников".
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX
6 января, 08:21
 
БанкиФинансыСбербанкМВД
 
 
