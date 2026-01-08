https://1prime.ru/20260108/sberbank-866290128.html
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений - 08.01.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений
Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T08:09+0300
2026-01-08T08:09+0300
2026-01-08T08:09+0300
банки
финансы
сбербанк
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "К сожалению, даже на фоне комплексных действий в стране полностью переломить тренд мошенничества по-прежнему не удалось. Однако, мы, как и МВД, к концу года видим тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян", - сказал он. "При сохранении текущего уровня внимания к вопросам противодействия мошенничеству на всех уровнях - от законодателей до участников рынка - полагаю, что уже в первой половине 2026 года темпы снижения будут еще более существенными", - продолжил Кузнецов. Зампред правления отметил, что 2025 год - это первый год, когда "система начала догонять преступников".
https://1prime.ru/20260106/max-866240570.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сбербанк, мвд
Банки, Финансы, Сбербанк, МВД
Сбербанк ожидает снижения объемов мошеннических хищений
Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений в первой половине года
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"К сожалению, даже на фоне комплексных действий в стране полностью переломить тренд мошенничества по-прежнему не удалось. Однако, мы, как и МВД
, к концу года видим тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян", - сказал он.
"При сохранении текущего уровня внимания к вопросам противодействия мошенничеству на всех уровнях - от законодателей до участников рынка - полагаю, что уже в первой половине 2026 года темпы снижения будут еще более существенными", - продолжил Кузнецов.
Зампред правления отметил, что 2025 год - это первый год, когда "система начала догонять преступников".
МТС не получала жалоб о попытках мошенничества в мессенджере MAX