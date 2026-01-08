Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260108/severstal-866293355.html
В "Северстали" рассказали, сколько проволоки нужно на елку
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Для производства искусственной елки высотой 1,5 метра потребуется от 70 до 100 метров проволоки, на новогоднюю игрушку, полностью сделанную из нее, может уйти 50-60 метров проволоки, подсчитали для РИА Новости в "Северстали". "От 70 до 100 метров проволоки термообработанной уходит на одну елку высотой 1,5 метра", - рассказали в компании. Вес упаковки проволоки составляет 950 килограммов, что эквивалентно 70 тысячам метров - соответственно, из них может получиться 700 елок. Для маленькой елочки из синельной проволоки необходимо 10,5 метра. Из 350 килограммов, или 89 тысяч метров, можно сделать 8 467 таких елок. По расчетам "Северстали", на новогоднюю игрушку, полностью сделанную из проволоки, уходит порядка 50-60 метров, чаще всего это проволока мюзле. В одной катушке вес проволоки составляет 250 килограммов, а длина - 62 тысячи метров, из которых можно изготовить 1030 елочных шариков. На среднего размера елке может разместиться 60 шаров, соответственно, их хватит на 17 елок.
10:02 08.01.2026
 
В "Северстали" рассказали, сколько проволоки нужно на елку

"Северсталь": для создания елки высотой 1,5 метра потребуется 70-100 метров проволоки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовогоднее украшение города
Новогоднее украшение города - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Новогоднее украшение города. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Для производства искусственной елки высотой 1,5 метра потребуется от 70 до 100 метров проволоки, на новогоднюю игрушку, полностью сделанную из нее, может уйти 50-60 метров проволоки, подсчитали для РИА Новости в "Северстали".
"От 70 до 100 метров проволоки термообработанной уходит на одну елку высотой 1,5 метра", - рассказали в компании.
Вес упаковки проволоки составляет 950 килограммов, что эквивалентно 70 тысячам метров - соответственно, из них может получиться 700 елок.
Для маленькой елочки из синельной проволоки необходимо 10,5 метра. Из 350 килограммов, или 89 тысяч метров, можно сделать 8 467 таких елок.
По расчетам "Северстали", на новогоднюю игрушку, полностью сделанную из проволоки, уходит порядка 50-60 метров, чаще всего это проволока мюзле. В одной катушке вес проволоки составляет 250 килограммов, а длина - 62 тысячи метров, из которых можно изготовить 1030 елочных шариков. На среднего размера елке может разместиться 60 шаров, соответственно, их хватит на 17 елок.
Эксперты рассказали, сколько стоит круглосуточная работа гирлянды на елке
4 января, 11:31
 
