В "Северстали" рассказали, сколько проволоки нужно на елку
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Для производства искусственной елки высотой 1,5 метра потребуется от 70 до 100 метров проволоки, на новогоднюю игрушку, полностью сделанную из нее, может уйти 50-60 метров проволоки, подсчитали для РИА Новости в "Северстали". "От 70 до 100 метров проволоки термообработанной уходит на одну елку высотой 1,5 метра", - рассказали в компании. Вес упаковки проволоки составляет 950 килограммов, что эквивалентно 70 тысячам метров - соответственно, из них может получиться 700 елок. Для маленькой елочки из синельной проволоки необходимо 10,5 метра. Из 350 килограммов, или 89 тысяч метров, можно сделать 8 467 таких елок. По расчетам "Северстали", на новогоднюю игрушку, полностью сделанную из проволоки, уходит порядка 50-60 метров, чаще всего это проволока мюзле. В одной катушке вес проволоки составляет 250 килограммов, а длина - 62 тысячи метров, из которых можно изготовить 1030 елочных шариков. На среднего размера елке может разместиться 60 шаров, соответственно, их хватит на 17 елок.
