Shacman согласовал с Росстандартом устранение нарушений у грузовиков

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Китайский производитель грузовой техники Shacman уже согласовал с Росстандартом программу по устранению нарушений, выявленных у его автомобилей, ограничения на их реализацию могут быть сняты в ближайшее время, сообщил глава ведомства Антон Шалаев в интервью РИА Новости. В феврале 2025 года Росстандарт по результатам своей проверки принял решение о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств (ОТТС), выданного в отношении грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации. Уточнялось, что причиной остановки действия ОТТС стало, в частности, несоответствие машин требованиям в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств. "Сейчас официальные представительства изготовителей активно взаимодействуют с Росстандартом по вопросу устранения выявленных нарушений... Shacman, в свою очередь, тоже уже согласовал с нами программу по устранению несоответствий, надеюсь, в ближайшее время ограничения будут сняты", - рассказал Шалаев. Он добавил, что ограничения с китайских грузовиков Sitrak и Foton, у которых ведомство также выявляло несоответствия, уже были сняты по результатам проведенных в октябре корректирующих действий. Глава Росстандарта обратил внимание на то, что минувший год стал "показательным" в части меры по остановке действия ОТТС, поскольку она коснулась около 60 тысяч единиц грузовой техники. "Речь шла не об отзывных кампаниях. Если бы производители, изначально выявив ту или иную проблему в транспортном средстве, начали соответствующие отзывные кампании сами, возможно, действительно, ситуация по запрету импорта и продаж ряда грузовиков была не столь значительна в прошлом году", - резюмировал Шалаев.

