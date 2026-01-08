Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shacman согласовал с Росстандартом устранение нарушений у грузовиков - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/shalaev-866297843.html
Shacman согласовал с Росстандартом устранение нарушений у грузовиков
Shacman согласовал с Росстандартом устранение нарушений у грузовиков - 08.01.2026, ПРАЙМ
Shacman согласовал с Росстандартом устранение нарушений у грузовиков
Китайский производитель грузовой техники Shacman уже согласовал с Росстандартом программу по устранению нарушений, выявленных у его автомобилей, ограничения на... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T11:17+0300
2026-01-08T11:17+0300
бизнес
россия
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866297676_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_98665d49ea896446bd1e112f32af74e7.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Китайский производитель грузовой техники Shacman уже согласовал с Росстандартом программу по устранению нарушений, выявленных у его автомобилей, ограничения на их реализацию могут быть сняты в ближайшее время, сообщил глава ведомства Антон Шалаев в интервью РИА Новости. В феврале 2025 года Росстандарт по результатам своей проверки принял решение о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств (ОТТС), выданного в отношении грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации. Уточнялось, что причиной остановки действия ОТТС стало, в частности, несоответствие машин требованиям в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств. "Сейчас официальные представительства изготовителей активно взаимодействуют с Росстандартом по вопросу устранения выявленных нарушений... Shacman, в свою очередь, тоже уже согласовал с нами программу по устранению несоответствий, надеюсь, в ближайшее время ограничения будут сняты", - рассказал Шалаев. Он добавил, что ограничения с китайских грузовиков Sitrak и Foton, у которых ведомство также выявляло несоответствия, уже были сняты по результатам проведенных в октябре корректирующих действий. Глава Росстандарта обратил внимание на то, что минувший год стал "показательным" в части меры по остановке действия ОТТС, поскольку она коснулась около 60 тысяч единиц грузовой техники. "Речь шла не об отзывных кампаниях. Если бы производители, изначально выявив ту или иную проблему в транспортном средстве, начали соответствующие отзывные кампании сами, возможно, действительно, ситуация по запрету импорта и продаж ряда грузовиков была не столь значительна в прошлом году", - резюмировал Шалаев.
https://1prime.ru/20251017/narusheniya-863636948.html
https://1prime.ru/20250211/shacman-854851778.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866297676_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_bf0516f73f84b5057a25602d06fb0d21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт
11:17 08.01.2026
 
Shacman согласовал с Росстандартом устранение нарушений у грузовиков

Шалаев: Shacman согласовал с Росстандартом программу по устранению нарушений у машин

© РИА Новости . Сергей БобылевРуководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев во время интервью
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев во время интервью - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев во время интервью. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Китайский производитель грузовой техники Shacman уже согласовал с Росстандартом программу по устранению нарушений, выявленных у его автомобилей, ограничения на их реализацию могут быть сняты в ближайшее время, сообщил глава ведомства Антон Шалаев в интервью РИА Новости.
В феврале 2025 года Росстандарт по результатам своей проверки принял решение о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств (ОТТС), выданного в отношении грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации. Уточнялось, что причиной остановки действия ОТТС стало, в частности, несоответствие машин требованиям в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств.
Грузовик Sitrak - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Росстандарт согласовал устранение нарушений у грузовиков Sitrak и Howo
17 октября 2025, 15:30
"Сейчас официальные представительства изготовителей активно взаимодействуют с Росстандартом по вопросу устранения выявленных нарушений... Shacman, в свою очередь, тоже уже согласовал с нами программу по устранению несоответствий, надеюсь, в ближайшее время ограничения будут сняты", - рассказал Шалаев.
Он добавил, что ограничения с китайских грузовиков Sitrak и Foton, у которых ведомство также выявляло несоответствия, уже были сняты по результатам проведенных в октябре корректирующих действий.
Глава Росстандарта обратил внимание на то, что минувший год стал "показательным" в части меры по остановке действия ОТТС, поскольку она коснулась около 60 тысяч единиц грузовой техники. "Речь шла не об отзывных кампаниях. Если бы производители, изначально выявив ту или иную проблему в транспортном средстве, начали соответствующие отзывные кампании сами, возможно, действительно, ситуация по запрету импорта и продаж ряда грузовиков была не столь значительна в прошлом году", - резюмировал Шалаев.
Альфа-Лизинг в Хабаровске встречает клиентов в обновленном офисе
В "Альфа-Лизинг" прокомментировали запрет китайских грузовиков Shacman
11 февраля 2025, 18:06
 
БизнесРОССИЯРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала