Турецкая TPAO и американская ESSO подписали соглашение о разведке на шельфе

Турецкая TPAO и американская ESSO подписали соглашение о разведке на шельфе - 08.01.2026

Турецкая TPAO и американская ESSO подписали соглашение о разведке на шельфе

Турецкая государственная компания TPAO и американская ESSO подписали в четверг соглашение о геологоразведке на турецком шельфе в Черном и Средиземном морях,... | 08.01.2026, ПРАЙМ

СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Турецкая государственная компания TPAO и американская ESSO подписали в четверг соглашение о геологоразведке на турецком шельфе в Черном и Средиземном морях, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Турецкая TPAO и американская ESSO, дочерняя компания ExxonMobil, подписали в четверг меморандум о взаимопонимании в сфере нефти и природного газа, он касается новых зон геологоразведки на турецком шельфе в Черном и Средиземном морях, а также других потенциальных зонах сотрудничества", - сообщил министр в соцсети X. Он отметил, что Анкара намерена комбинировать международный опыт ExxonMobil с техническими возможностями разработки месторождений. Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с американской Mercuria, объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американскими ExxonMobil и Shell и французской TotalEnergies. Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в конце ноября. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. Турция скоро может занять третью строчку среди стран Европы по потреблению газа, заявил в октябре Байрактар: стране необходимо 60 миллиардов кубометров газа ежегодно. Ожидается, что страна будет добывать к 2028 году порядка 16 миллиардов кубометров газа в Черном море.

