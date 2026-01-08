Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СНГПР рассказали о переходе нефтегазовой сферы на оборудование из России - 08.01.2026, ПРАЙМ
В СНГПР рассказали о переходе нефтегазовой сферы на оборудование из России
В СНГПР рассказали о переходе нефтегазовой сферы на оборудование из России - 08.01.2026, ПРАЙМ
В СНГПР рассказали о переходе нефтегазовой сферы на оборудование из России
Оборудование, которое используется в нефтегазовой отрасли РФ, на 70% уже отечественного производства, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T15:44+0300
2026-01-08T15:44+0300
промышленность
рф
запад
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Оборудование, которое используется в нефтегазовой отрасли РФ, на 70% уже отечественного производства, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Давление Запада сегодня действительно жесткое, невиданное, просто так от него не отмахнуться. Преуменьшать серьезность нынешних антироссийских санкций нельзя. В Россию запрещена поставка практически всего и вся. Например, нефтегазового оборудования, разных материалов, которые нам остро нужны", - сказал он.Все теперь, по его словам, надо делать собственными силами и быстро. "Процентов на 70 мы уже перешли в отрасли на отечественное оборудование, но остальные 30% все еще закупаем за рубежом",- подчеркнул собеседник агентства. "При этом, чтобы грамотно заниматься производством собственного высококачественного оборудования, необходимо иметь свой полигон, на котором его можно было бы испытывать. Но его до сих пор в России нет. Как без такого полигона думать о развитии добычи нефти и газа в той же Арктике?",- заключил Шмаль.
рф
запад
арктика
15:44 08.01.2026
 
В СНГПР рассказали о переходе нефтегазовой сферы на оборудование из России

Глава СНГПР Шмаль: нефтегазовое оборудование в РФ на 70% уже отечественное

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Оборудование, которое используется в нефтегазовой отрасли РФ, на 70% уже отечественного производства, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.

"Давление Запада сегодня действительно жесткое, невиданное, просто так от него не отмахнуться. Преуменьшать серьезность нынешних антироссийских санкций нельзя. В Россию запрещена поставка практически всего и вся. Например, нефтегазового оборудования, разных материалов, которые нам остро нужны", - сказал он.

Все теперь, по его словам, надо делать собственными силами и быстро. "Процентов на 70 мы уже перешли в отрасли на отечественное оборудование, но остальные 30% все еще закупаем за рубежом",- подчеркнул собеседник агентства.

"При этом, чтобы грамотно заниматься производством собственного высококачественного оборудования, необходимо иметь свой полигон, на котором его можно было бы испытывать. Но его до сих пор в России нет. Как без такого полигона думать о развитии добычи нефти и газа в той же Арктике?",- заключил Шмаль.

Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП
5 августа 2025, 12:51
 
