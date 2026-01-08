https://1prime.ru/20260108/shmal-866303560.html

В СНГПР рассказали о переходе нефтегазовой сферы на оборудование из России

В СНГПР рассказали о переходе нефтегазовой сферы на оборудование из России

промышленность

рф

запад

арктика

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Оборудование, которое используется в нефтегазовой отрасли РФ, на 70% уже отечественного производства, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Давление Запада сегодня действительно жесткое, невиданное, просто так от него не отмахнуться. Преуменьшать серьезность нынешних антироссийских санкций нельзя. В Россию запрещена поставка практически всего и вся. Например, нефтегазового оборудования, разных материалов, которые нам остро нужны", - сказал он.Все теперь, по его словам, надо делать собственными силами и быстро. "Процентов на 70 мы уже перешли в отрасли на отечественное оборудование, но остальные 30% все еще закупаем за рубежом",- подчеркнул собеседник агентства. "При этом, чтобы грамотно заниматься производством собственного высококачественного оборудования, необходимо иметь свой полигон, на котором его можно было бы испытывать. Но его до сих пор в России нет. Как без такого полигона думать о развитии добычи нефти и газа в той же Арктике?",- заключил Шмаль.

