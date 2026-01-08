https://1prime.ru/20260108/skandal-866314093.html

СМИ сообщили о завершении переезда Долиной из квартиры в Хамовниках

СМИ сообщили о завершении переезда Долиной из квартиры в Хамовниках - 08.01.2026, ПРАЙМ

СМИ сообщили о завершении переезда Долиной из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, сообщает Life. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T22:59+0300

2026-01-08T22:59+0300

2026-01-08T22:59+0300

мосгорсуд

верховный суд

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865665188_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_1f37efeeddd4fedcd737ac5f232e7c99.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, сообщает Life."В последние три дня возле дома Лурье — тишина. Грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы, больше не наблюдается", — говорится в материале.По информации издания, в последний раз рабочих видели 5 января — тогда имущество артистки вывозили сразу на трех грузовиках.Life также сообщает, что представители покупательницы пригласили Долину и ее сторону 9 января для передачи ключей, однако пока неизвестно, состоится ли эта процедура. Отмечается, что Полина Лурье еще не начала завозить свои вещи в квартиру.Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.

https://1prime.ru/20260103/aksakov-866171663.html

https://1prime.ru/20251229/skandal-866057508.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосгорсуд, верховный суд, общество , москва