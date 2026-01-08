СМИ сообщили о завершении переезда Долиной из квартиры в Хамовниках

https://1prime.ru/20260108/skandal-866314093.html
2026-01-08T22:59+0300
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Певица Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках, сообщает Life."В последние три дня возле дома Лурье — тишина. Грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы, больше не наблюдается", — говорится в материале.По информации издания, в последний раз рабочих видели 5 января — тогда имущество артистки вывозили сразу на трех грузовиках.Life также сообщает, что представители покупательницы пригласили Долину и ее сторону 9 января для передачи ключей, однако пока неизвестно, состоится ли эта процедура. Отмечается, что Полина Лурье еще не начала завозить свои вещи в квартиру.Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
