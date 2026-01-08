Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: танкер под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море - 08.01.2026
СМИ: танкер под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море
СМИ: танкер под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море - 08.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: танкер под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море
Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА у берегов Турции в Черном море, сообщает газета Kastamonu Guncel. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T16:17+0300
2026-01-08T16:17+0300
россия
турция
черное море
рф
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА у берегов Турции в Черном море, сообщает газета Kastamonu Guncel. &quot;Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны&quot;, - пишет газета.По ее данным, танкер стоит на якоре, специалисты проведут оценку ущерба. Удар был нанесен по "верхней части" судна, уточнило издание. Официальных заявлений по поводу атаки от турецких властей не поступало. Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне, заявил в декабре министр обороны страны Яшар Гюлер. Ранее, 28 ноября, танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
турция
черное море
рф
россия, турция, черное море, рф, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, мария захарова
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, РФ, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Мария Захарова
СМИ: танкер под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море

СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке неизвестных БПЛА у берегов Турции в Черном море, сообщает газета Kastamonu Guncel.

"Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны", - пишет газета.

По ее данным, танкер стоит на якоре, специалисты проведут оценку ущерба. Удар был нанесен по "верхней части" судна, уточнило издание.
Официальных заявлений по поводу атаки от турецких властей не поступало.
Турция направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне, заявил в декабре министр обороны страны Яшар Гюлер.
Ранее, 28 ноября, танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
