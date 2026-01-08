https://1prime.ru/20260108/sochi-866290266.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
2026-01-08T08:11+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
